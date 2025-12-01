Σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ από Στέφανο Στεφάνου και Αννίτα Δημητρίου. Ο ΓΓ ΑΚΕΛ και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιτέθηκαν ο καθένας από το δικό του βήμα εναντίον της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ενώ την ίδια ώρα φρόντισαν να ρίξουν βολές εκατέρωθεν. Ο Στέφανος Στεφάνου μιλούσε στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής η οποία συνήλθε για να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις βουλευτικές του 2026. Η Αννίτα Δημητρίου έστειλε τα μηνύματά της από το συνέδριο της ΟΝΕ-ΔΗΣΥ.

Ενίσχυση στη βουλή και στο λαό

Τους στόχους του κόμματος της κυπριακής Αριστεράς στις βουλευτικές εκλογές του 2026 έθεσε ο Στέφανος Στεφάνου απευθυνόμενος στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, η οποία συνήλθε χθες προκειμένου να επικυρώσει του ψηφοδελτίου της 24ης Μαΐου. Στην ομιλία του ο Στέφανος Στεφάνου ήταν προσεκτικός στο να μην τοποθετήσει τον ύψη των βουλευτικών εκλογών, αλλά να μιλήσει για τους στόχους που τίθενται από πλευράς Αριστεράς.

Αυτό στο οποίο στοχεύει το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με τον ΓΓ του κόμματος είναι «ενίσχυση της δύναμής μας στη βουλή και στο λαό». Εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο στόχος θα επιτευχθεί γιατί:

ο κόσμος εκτιμά και αναγνωρίζει τη συνεχή και συνεπή προσπάθεια και δουλειά του ΑΚΕΛ και των συνεργατών του – μέσα και έξω από τη Βουλή – προς όφελος της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων,

ο κόσμος ξέρει ότι το ΑΚΕΛ είναι το Κόμμα των απλών ανθρώπων και αγωνίζεται για να τους στηρίξει και να τους βοηθήσει.

Σύμφωνα με τον Στ. Στεφάνου αυτό «δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, δεν είναι απλά μια κενού περιεχομένου επικοινωνιακή ατάκα. Είναι η πραγματικότητα».

«Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση»: Ως προς τη μάχη με τον ΔΗΣΥ για το ποιος είναι η αντιπολίτευση ο ΓΓ ΑΚΕΛ ήταν αρκούντως ξεκάθαρος: «Το ΑΚΕΛ είναι η υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην αναποτελεσματική διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση! Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είτε συμμετέχουν, είτε στηρίζουν, είτε δείχνουν ανοχή στις πολιτικές και τις συμπεριφορές μιας κυβέρνησης που κατόρθωσε –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται– σε χρόνο ρεκόρ να χάσει μεγάλο μέρος από την υποστήριξη που έλαβε στις εκλογές».

Ο Στέφανος Στεφάνου συνεχίζοντας φρόντισε να επιτεθεί μετωπικά κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη: «Η παταγώδης διάψευση των προσδοκιών από τις πολιτικές και τις συμπεριφορές της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι η απόδειξη πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πως ό,τι εμφανίζεται ως αντισυστημικό ή ως κάτι καινούριο αλλά χωρίς προτάσεις δεν προσφέρει πραγματικές λύσεις αλλά, συνήθως, μόνο ψευδαισθήσεις. Και αυτές, με τη σειρά τους, ανατροφοδοτούν την οικτρή κατάσταση που ζει η πλειοψηφία της κοινωνίας μας. Η παταγώδης διάψευση των προσδοκιών είναι η απόδειξη πως χωρίς πολιτικές θέσεις και προτάσεις υπέρ των πολλών και όχι των λίγων και προνομιούχων τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, να εντείνονται και να εμβαθύνονται. Οι λύσεις βρίσκονται στην πολιτική στάση και όχι στην απολιτίκ προσέγγιση».

Για το Κυπριακό: Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του Κυπριακού και παρακολουθούν τις εξελίξεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία για να αντιληφθούν ότι επίκεινται εξελίξεις, είπε ο Στ. Στεφάνου. «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πού θα οδηγήσουν αυτές κι αν τελικά θα γίνει κατορθωτή η επίτευξη λύσης, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών από μέρους του ΓΓ του ΟΗΕ για να διαρρηχθεί το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε πως η ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση του ΑΚΕΛ εκτείνεται και στα κομβικά ζητήματα τα οποία είναι ανοικτά και απειλούν το μέλλον και την προοπτική της Κύπρου μας, είπε ο κ. Στεφάνου και αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της υδατικής κρίσης, για την προώθηση ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, για την αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης χιλιάδων συμπατριωτών μας.

Το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ: Αναφερόμενος στα έξι ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ ο ΓΓ είπε ότι αυτά «συνδυάζουν τη γνώση της εμπειρίας με τον ενθουσιασμό της νέας γενιάς. Ο μέσος όρος ηλικίας των ψηφοδελτίων μας είναι τα 43 χρόνια. Το 70% των υποψηφίων μας -39 από τους 56- για πρώτη φορά διεκδικούν. Αυτά τα στοιχεία σηματοδοτούν ότι για το ΑΚΕΛ οι εκλογές αποτελούν την αφετηρία για μετάβαση σε μια νεότερη γενιά. Στο Κόμμα μας η ανανέωση είναι συνεχής και εφαρμόζεται στην πράξη. Η συμμετοχή των γυναικών αγγίζει το 38% -21 από τις 56- γεγονός που αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής ήταν 23%».

Διμέτωπη επίθεση Αννίτας κατά κυβέρνησης-ΑΚΕΛ

Προς δύο κατευθύνσεις επίθεση από την Αννίτα Δημητρίου, από το βήμα του συνεδρίου της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (του ΔΗΣΥ). Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «κρυψίνοια και φοβικότητα», και το ΑΚΕΛ ότι χρησιμοποιεί πρακτικές που οδηγούν σε διαστρεβλώσεις και αβάσιμες καταγγελίες.

Η ομιλία της προέδρου του ΔΗΣΥ

από το βήμα της ΟΝΕ είχε έντονο προεκλογικό χρώμα που στόχευσε στο να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και αποφασιστικότητας. Οριοθετώντας το εκτόπισμα του ΔΗΣΥ ο Αννίτα Δημητρίου τόνισε πως το κόμμα της παραμένει «η μόνη μεγάλη, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη» απέναντι στα κρίσιμα διλήμματα της εποχής.

Στρέφοντας τα πυρά της προς την κυβέρνηση, έκανε λόγο για «διάχυτη απογοήτευση των πολιτών» και μια εξουσία που «αδυνατεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα», καλλιεργώντας -όπως είπε- «κρυψίνοια και φοβικότητα που οδηγεί σε λάθη».

Η Αννίτα Δημητρίου άσκησε κριτική στο ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι χρησιμοποιεί πρακτικές που οδηγούν σε διαστρεβλώσεις και αβάσιμες καταγγελίες. Ειδική αναφορά έκανε στον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες του δεν επιβεβαιώθηκαν και ότι τελικά αμφισβήτησε ο ίδιος το πόρισμα της Αρχής, στην οποία απευθύνθηκε.

Οι συνέπειες της ανόδου της ακροδεξιάς: Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες της ανόδου της ακροδεξιάς, η οποία -όπως είπε- στηρίζεται στον φόβο και στη μισαλλοδοξία, καθώς και για την εμφάνιση νέων μικρών κομμάτων που, κατά την άποψή της, εκφράζουν κυρίως «προσωπικές επιδιώξεις». Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε ξεκάθαρα τα διλήμματα που θεωρεί ότι θα κρίνουν την επερχόμενη εκλογική μάχη. «Λαϊκισμός ή σοβαρότητα; Ισοπέδωση ή πολιτικός σχεδιασμός; Ανευθυνότητα ή υπεύθυνες πολιτικές;», είπε.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η αίσθηση ότι «τίποτα δεν αλλάζει» τροφοδοτεί την τάση τιμωρίας του πολιτικού συστήματος, προς όφελος «δημαγωγών και λαϊκιστών».

«Εμείς πράττουμε εκεί που άλλοι φωνασκούν», ανέφερε η κ. Δημητρίου, για να προσθέσει ότι ο ΔΗΣΥ «σήκωσε την Κύπρο πάνω από αδιέξοδα» και συνεχίζει να αποτελεί «ανάχωμα στην παρακμή και τον λαϊκισμό».

Κάλεσε τη βάση του κόμματος να παραμείνει ενωμένη και δεσμεύτηκε να βρεθεί «σε κάθε χωριό και κάθε γειτονιά» για να μεταφέρει τα μηνύματα του ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με την Α. Δημητρίου: «Το διακύβευμα δεν είναι η εκλογική νίκη, είναι το μέλλον της χώρας».