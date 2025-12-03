Η πρόθεση της Λευκωσίας να προσκληθούν οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν στην Κύπρο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) την ερχόμενη άνοιξη, είναι δεδομένη, σύμφωνα και με τα όσα επανέλαβε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Για την Κύπρο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα, ισχύουν, την ίδια ώρα, οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ε.Ε. ως σύνολο και έναντι των κρατών-μελών της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν αρκούντως ξεκάθαρος, χθες, σχολιάζοντας τις αναφορές Ερντογάν ότι παραμένει στρατηγικός στόχος της Τουρκίας η ένταξη στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αν τα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι μόνο δηλώσεις «τότε είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία προϋποθέτει και συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο και των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας».

Το βράδυ της Δευτέρας, στη διάρκεια δηλώσεών του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει -απαντώντας σε σχετική ερώτηση- ότι στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. η Λευκωσία θα ακολουθήσει την πολιτική των 27 κρατών-μελών της Ένωσης όσον αφορά την Τουρκία. Σημείωσε ταυτόχρονα, ότι θα προσκληθούν τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έρθει στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλη, όσο και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, για το άτυπο Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων. Προσθέτοντας, πως εναπόκειται στους δύο Τούρκους αξιωματούχους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Περιμένει την Ολγκίν το Σάββατο

Σε άλλη ερώτηση για την κινητικότητα στο Κυπριακό, ο ΠτΔ είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι για τη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Το Σάββατο θα δω την κυρία Ολγκίν, βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις των διαπραγματευτών. Και πηγαίνω στις συναντήσεις στις 11 Δεκεμβρίου με ένα και μοναδικό στόχο. Πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκεί θεωρώ ότι όλοι μας θα κριθούμε και όπως έχουμε μεταφέρει από την πρώτη συνάντηση και στον Τ/κ ηγέτη, αλλά και στην προσωπική απεσταλμένη, είμαι έτοιμος πριν το τέλος του χρόνου να συμμετάσχω και σε μία διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση για επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Εθνική υπόθεση η Προεδρία Ε.Ε.

Για την κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε., ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για μια εθνική αποστολή για την οποία προετοιμαζόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια.

«Λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά, κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας θα είναι μία περίοδος με αρκετές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο με επιτυχία, να ενισχύσουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και από την άλλη, να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στην περιοχή», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι ενημερώθηκε για αρκετά ταξίδια της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου σε γειτονικά κράτη, κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας, κάτι που είναι σημαντικό και μια ένδειξη του νέου τρόπου προσέγγισης από πλευράς Επιτροπής. Ανέφερε ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας και ότι σύντομα θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις, ειδικά για το στεγαστικό, κάτι που απασχολεί την Προεδρία πάρα πολύ.