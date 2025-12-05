Χωρίς Γενικό Διευθυντή για ακόμα μια φορά βρέθηκε το Υπουργείο Άμυνας, μετά την παραίτηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδου, η οποία διορίστηκε στη θέση μόλις την περασμένη Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Το philenews, επικοινώνησε με την κ. Λαμπριανίδου η οποία ανέφερε ότι η παραίτηση της υπεβλήθη για προσωπικούς, και μόνο, λόγους. «Να αφήσουμε χώρο στους νεότερους, φεύγω πλήρης», είπε η κ. Λαμπριανίδου.

Πληροφορίες, πάντως, ανέφεραν ότι η απόφαση λήφθηκε εξαιτίας του διορισμού της στο συγκεκριμένο υπουργείο.

Η τέως Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ενημέρωσε χθες τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ότι δεν θα αποδεχθεί την θέση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας και ότι επέλεξε να αφυπηρετήσει πρόωρα από την Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία βρίσκεται για αρκετές δεκαετίες.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα χρειαστεί να προχωρήσει σε προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Στο μεταξύ, χρέη Γενικού Διευθυντή του ΥΠΑΜ θα εκτελεί εσωτερικός λειτουργός κλίμακας Α15.