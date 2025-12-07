Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα της προσέγγισης τουρκικών λιμανιών από πλοία υπό κυπριακή σημαία, δήλωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ, στο περιθώριο χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στη Γεροσκήπου, κατά πόσον το θέμα της άρσης της απαγόρευσης ελλιμενισμού των πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια, που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσιάζει κάποια εξέλιξη, η κ. Χατζημανώλη, είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντοτε βάζει στο τραπέζι το θέμα της άρσης της απαγόρευσης ελλιμενισμού πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια».

Σύμφωνα με την κ. Χατζημανώλη δεν υπάρχει επί του θέματος οποιαδήποτε εξέλιξη για άρση του τουρκικού εμπάργκο, σημειώνοντας πως αυτό επηρεάζει και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σε θέματα ship management.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατό να εξευρεθεί μια λύση, γιατί «είναι τόση μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε η Κύπρος πάντοτε να βρίσκεται στην κορυφή».

Επεσήμανε, ωστόσο, πως «παρά το τουρκικό εμπάργκο και παρά τις προκλήσεις που είχαμε ως χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε καταφέρει η Κύπρος να βρίσκεται ανάμεσα στους πολύ μεγάλους παίκτες της ναυτιλίας και η σημαία μας να βρίσκεται παντού σε όλον τον κόσμο», κατέληξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας.

Η Τουρκία επέβαλε εμπάργκο στα πλοία με κυπριακή σημαία το 1987.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί και από το ΚΥΠΕ κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βερολίνο και μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο, η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προτείνει διευκολύνσεις θεώρησης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Τούρκους επιχειρηματίες ως αντάλλαγμα να επιτραπεί σε πλοία υπό κυπριακή σημαία να προσεγγίζουν τουρκικά λιμάνια. Η πρόταση αυτή εκτιμάται ότι θα κατατεθεί κατά την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το θέμα είχε, εξάλλου, θέσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη του που είχε δημοσιευτεί στους FT στις 11 Νοεμβρίου. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Και ταυτόχρονα, η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίγει λιμάνια για πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να πλησιάσει την Τουρκία», είχε δηλώσει.

