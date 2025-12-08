«Πρόκληση και ασέβεια στη μνήμη των ηρωικών νεκρών της αντίστασης κατά του προδοτικού πραξικοπήματος του 1974» χαρακτηρίζει η ΕΔΕΚ την ανέγερση και τα εγκαίνια, ανήμερα της Ημέρας Δημοκρατικής Αντίστασης, του μνημείου στο οποίο καταγράφονται και τα ονόματα των καταδρομέων στον Στρόβολο. Σύμφωνα με το κόμμα, «μια τέτοια ενέργεια προσβάλλει ευθέως την ιστορική αλήθεια και τη θυσία όσων στάθηκαν απέναντι στους πραξικοπηματίες».

Μετά τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δημοκρατικών Αντιστασιακών και το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι, η ένταξη των ονομάτων πραξικοπηματιών σε μνημείο την ημέρα που τιμάται ο αγώνας ενάντια στο ίδιο το πραξικόπημα, αλλοιώνει και θολώνει το ιστορικό περιεχόμενο της επετείου.

Παράλληλα, τονίζει πως η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, όπου ανεγέρθηκε το μνημείο, είχε καταψηφίσει τη χορήγηση άδειας ανέγερσής του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ασέβεια το μνημείο που καταγράφονται τα ονόματα των πραξικοπηματιών καταδρομέων

Η ΕΔΕΚ, ως η μόνη οργανωμένη αντίσταση κατά των πραξικοπηματιών του 1974, θα συνεχίσει να τιμά αυτούς που αντιστάθηκαν, διατηρώντας την ιστορική μνήμη ατόφια και καθαρή.

