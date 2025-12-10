Κρίσιμα τα επόμενα ραντεβού στο καλεντάρι του Κυπριακού, από τα οποία θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η πραγματοποίηση ή όχι της επόμενης άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, η οποία — όπως όλα δείχνουν — θα είναι μέσα στο νέο χρόνο. Η προσοχή είναι, σε πρώτη φάση, στραμμένη στις συναντήσεις που θα έχουν την Πέμπτη οι δύο ηγέτες, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Εν συνεχεία, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών θα ταξιδέψει σε Αθήνα, Άγκυρα και Λονδίνο.

Από το σύνολο των επαφών της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες στο νησί και στις πρωτεύουσες των τριών εγγυητριών δυνάμεων θα διαφανεί:

α) Η προοπτική σύγκλησης μιας νέας άτυπης διάσκεψης 5+1 από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και β) Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό και ποιο το περιεχόμενό τους.

Η θέση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαμήνυσε χθες πως στόχος είναι η δημιουργία δεδομένων για την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις που θα έχει αυτή την εβδομάδα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο ΠτΔ τις χαρακτήρισε ως «πολύ κρίσιμες συναντήσεις». Σημείωσε ότι «η πρώτη είναι η κοινή επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι. Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα μήνυμα από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη».

Η δεύτερη είναι η, μετά από πολλά χρόνια, κοινή συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες στην παρουσία και προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα. Ο ΠτΔ είπε ότι θα πάει στη συνάντηση αυτή με έναν στόχο: «Πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο χρόνο που πέρασε αναξιοποίητος: «Αν θέλετε, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, χάσαμε δυόμισι χρόνια με τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς γιατί λόγω του γεγονότος ότι οι θέσεις του σε σχέση με τα δύο κράτη δεν επέτρεπαν την ουσιαστική συζήτηση για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ελπίζω αυτή η συνάντηση που θα έχουμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αγγίξει και αυτό το πολύ ουσιαστικό θέμα. Είμαστε υπέρ, είμαι έτοιμος να συζητήσω και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ειδικά την υλοποίηση αυτών που συμφωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα. Έχω αρκετές νέες ιδέες, παράλληλα με την ουσιαστική δουλειά για επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε και για τις προϋποθέσεις που θέτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά το Κυπριακό και δεν μπορούν να γίνουν προϋποθέσεις που αγγίζουν ειδικά τα θέματα των διαπραγματεύσεων». Για το εάν αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να εμποδίσουν μια πολυμερή, σημείωσε ότι «θα πάμε για να συζητήσουμε όλα αυτά, το πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών».

Περί μειονότητας αναφορές Έρχιουρμαν

Στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν διαμήνυσε πως ούτε ο ίδιος δέχεται «να υποβιβαστεί στο καθεστώς μειονότητας αυτός ο ‘λαός’ που είναι ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο», και ούτε αυτό — κατά τον κατοχικό ηγέτη — γίνεται αποδεκτό από οποιονδήποτε «βουλευτή».

Σήμερα οι διαπραγματευτές

Συνάντηση θα έχουν σήμερα, Τετάρτη, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών στις 11 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνάντηση Μενελάου και Ντανά αφορά την προετοιμασία της κοινής συνάντησης των δύο ηγετών την Πέμπτη με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των συναντήσεών του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και την Μαρία Άνχελα Ολγκίν.