Το είπε τη Δευτέρα, στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Το είπε το ίδιο βράδυ στην ομιλία του στο ΚΕΒΕ. Χθες προχώρησε στην εξαγγελία δύο νέων στεγαστικών σχεδίων μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, εξηγώντας αργότερα στις δηλώσεις του ότι αυτό αποτελεί στην πράξη την υλοποίηση του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Είναι πλέον προφανές πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης κινείται σε έναν νέο άξονα στρατηγικής, προχωρώντας ένα βήμα μπροστά από το πολιτικό σκηνικό και θέλοντας ουσιαστικά να δείξει ότι η Κυβέρνηση έχει πολιτική πυξίδα και ιδεολογική κατεύθυνση – και αυτή είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός.

Ιδεολογία, πρόσωπα και… εξαγγελία

Η αποκωδικοποίηση των ενεργειών και των κινήσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη αποκαλύπτει ότι υπάρχει σαφής σχεδιασμός. Οι χθεσινές του δηλώσεις δείχνουν πως οι όποιες ενέργειές του εντάσσονται στον βασικό πολιτικό και επικοινωνιακό άξονα της Κυβέρνησης για τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Αυτό προκύπτει από δύο σημεία:

>> Η αιτιολόγηση του ανασχηματισμού για εξυπηρέτηση του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

>> Η εξαγγελία δύο στεγαστικών σχεδίων ως πολιτική υλοποίησης του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις του, έκανε σαφή υπαινιγμό για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, με «απολιτίκ» πρόσωπα και καταστάσεις που επενδύουν στο θυμό του κόσμου. Μια νύξη που στην ουσία αποκαλύπτει πως ο Πρόεδρος θέλει να αναδείξει ότι η Κυβέρνησή του, απέναντι στην περιρρέουσα απαξίωση και την απολιτικοποίηση, απαντά με πολιτική πρόταση και με ιδεολογία: τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

«Η Κυβέρνηση έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, που είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, και οι επιλογές και των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε όλους τους τομείς, αντικατοπτρίζουν αυτό το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για αντιδράσεις, κυρίως της αντιπολίτευσης, σε σχέση με τον ανασχηματισμό και τις τοποθετήσεις ότι με τον ανασχηματισμό κάνει ακόμη ένα βήμα προς την ακροδεξιά, ο Πρόεδρος ανέφερε: «Εσείς περιμένατε από την αντιπολίτευση να πει θετικά λόγια για τον ανασχηματισμό; Εγώ δεν περίμενα. Άρα θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού δεν ανέμενε από την αντιπολίτευση να μιλήσει θετικά για τον ανασχηματισμό, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία».

«Η δική μας διακυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται στην παρούσα συγκυρία, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών», είπε.

Αυτό, συνέχισε, «είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και χαίρομαι πραγματικά που η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική, να επενδύουμε στην παιδεία, να επενδύουμε στην υγεία, να επενδύουμε στο στεγαστικό».

Και ήταν με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «που σήμερα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών ανακοινώσαμε δύο νέα Σχέδια».

Ειδικότερα, «το Σχέδιο που αφορά την ανέγερση 500 κατοικιών, οικιστικών αποθεμάτων στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκωσία και στην Πάφο, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον της κρατικής γης που είναι 7 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ιδεολογικοπολιτικό μας προσανατολισμό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις επιλογές προσώπων, ο Πρόεδρος είπε πως αυτές αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης.

«Δεν είμαστε όπως κάποιοι έλεγαν πριν την προεκλογική εκστρατεία – το έλεγαν δημόσια – ένας αχταρμάς», τόνισε.

«Είμαστε Κυβέρνηση συγκεκριμένης φιλοσοφίας, συγκεκριμένου ιδεολογικού πολιτικού πλαισίου, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, και οι επιλογές και των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε όλους τους τομείς, αντικατοπτρίζουν αυτό το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης». Και «έχει μεγάλη σημασία, ειδικότερα πηγαίνοντας προς τις βουλευτικές εκλογές και ακούγοντας όλα αυτά που ακούμε», ανέφερε.

Όλα καλά με την ΕΔΕΚ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε χθες το πρωί με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, αναφέροντας πως «όλα (είναι) καλά». «Ανάμεσα στους συνεργάτες υπάρχουν και στιγμές στις οποίες μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Το πιο σημαντικό είναι να γίνεται ελεύθερη συζήτηση, ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Όλα καλά. Συνεχίζουμε», δήλωσε.

Νίκος Αναστασίου: Συζητήσαμε τον τρόπο να γίνει καλύτερη η επικοινωνία

Τον τρόπο που θα γίνει «λίγο καλύτερη η επικοινωνία μαζί μας ως συγκυβερνών κόμμα» συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου μετά την συνάντηση που είχαν χθες στο Προεδρικό.

Θέλουν, ανέφερε, να έχουν μια πιο άμεση ενημέρωση από τον ΠτΔ σε διάφορα θέματα που συζητούνται και να μην ακούν από τους δημοσιογράφους τις εξελίξεις.

Μίλησαν, είπε, για τον ανασχηματισμό και επανέλαβε ότι για την ΕΔΕΚ δεν έχει σημασία ο αριθμός με τον οποίο εκπροσωπείται στο Υπουργικό συμβούλιο «παρά το πόσο καλή είναι η συνεργασία με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης».

Η ΕΔΕΚ, πρόσθεσε, έφερε το τελευταίο διάστημα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους Υπουργούς συγκεκριμένες προτάσεις για το στεγαστικό, τις χαμηλές συντάξεις, τον κατώτατο μισθό κι άλλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είχαν θέσει επιτακτικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόσθεσε, κυρίως το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων και χθες ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ότι οι πλείστες από τις εισηγήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν.

Αυτό αποδεικνύει, είπε ο κ. Αναστασίου, ότι η παρουσία της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση της δίνει την ευκαιρία να συμβάλλει με τις προτάσεις της ώστε να βελτιώνεται το ευρύτερο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Ερωτηθείς εάν από τα όσα άκουσε κάμφθηκαν οι ανησυχίες της ΕΔΕΚ όπως εκφράστηκαν και από το πολιτικό της γραφείο, ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι «φεύγω ικανοποιημένος. Για τις λεπτομερειες να μου επιτρέψετε να ενημερώσω τα συλλογικά όργανα του κόμματος». Επανέλαβε, ανέφερε, στον ΠτΔ για τις κόκκινες γραμμές που έθεσε η ΕΔΕΚ στο Εθνικό Συμβούλιο, έναν θεσμό που δίνει σημασία. Κόκκινες γραμμές, είπε, είναι η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, το οποίο είναι θέμα εισβολής και κατοχής, αλλά και αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων. Καθώς, επίσης, συνέχισε, και της λύσης στην εσωτερική πτυχή, στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος για το ΕΛΑΜ, ο κ. Αναστασίου είπε ότι ο ΠτΔ τον διαβεβαίωσε «και δεν έχω κανέναν λόγο να μην τον πιστέψω, ότι αυτά είναι απλές διαδόσεις».

Στην ερώτηση «άρα θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση;», ο Πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι «ποτέ δεν μπήκε τέτοιο θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιες φωνές εντός του κόμματος που θεωρούν ότι η συμμετοχή μας στην Κυβέρνηση έχει κόστος».

Αυτό αξιολογείται, πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτά που πετυχαίνουν μέσω της συμμετοχής τους στην Κυβέρνηση είναι πολύ περισσότερα από το κόστος που επωμίζεται η ΕΔΕΚ.

Πάντοτε θα υπάρχουν αντιδράσεις, είπε, δεν είναι μόνο στην ΕΔΕΚ αλλά και σε άλλα συγκυβερνώντα κόμματα, είμαστε σε δημοκρατία, δικαιούνται στελέχη, τα μέλη να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις.