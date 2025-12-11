Την αριστίνδην υποψηφιότητα της Ρούλας Γεωργιάδου στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ. Η κ. Γεωργιάδου θα συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της είναι η στήριξη των ευάλωτων και μη προνομιούχων συμπολιτών μας, όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρίες και οι μονογονικές οικογένειες.

Δήλωση της Ρούλας Γεωργιάδου:

«Κατέρχομαι στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, διότι θέλω να συνεχίσω να στέκομαι δίπλα στην τρίτη ηλικία και να συνεχίσω να διεκδικώ αξιοπρεπή φροντίδα και προστασία. Έχω στηρίξει τη διεκδίκηση αύξησης επιδόματος για άτομα που ζουν με HIV και εξακολουθώ να τονίζω την ανάγκη ανθρώπινης και αξιοπρεπούς στήριξής τους.

Στέκομαι κοντά στις μονογονεϊκές οικογένειες, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους απέναντι στις καθημερινές δυσκολίες.

Στέκομαι στο πλευρό ατόμων με αναπηρίες, διεκδικώντας πρόσβαση, δικαιώματα και αναγνώριση πραγματικών αναγκών, και εξακολουθώ να προβάλλω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στην πορεία μου, έχω αναδείξει ζητήματα προσφύγων και αιχμαλώτων πολέμου και επιμένω στη σημασία της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισής τους μέσα σε ένα κράτος δικαίου.

Έχω επισημάνει την ανάγκη επαρκούς επιδόματος για άτομα με σοβαρή αναπηρία ή μόνιμη κατάκλιση, τα οποία δυσκολεύονται ακόμη και στις απαραίτητες μετακινήσεις και διαδικασίες, και συνεχίζω να ζητώ να αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα με σοβαρότητα.

Συνεχίζω επίσης να αναδεικνύω την άνιση μεταχείριση οικογενειών παιδιών με καρκίνο που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, όπου σε ορισμένες χώρες καλύπτονται τα έξοδα διαμονής των γονέων και σε άλλες όχι.

Για μένα, καμία οικογένεια δεν πρέπει να μένει μόνη της σε τέτοιες στιγμές.

Δίνω επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο κενό που αφορά τα αυτιστικά άτομα μετά την ενηλικίωση — ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο έχω εργαστεί και εξακολουθώ να τονίζω την ανάγκη ύπαρξης δομών που θα τους προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής.

Αυτές οι ανάγκες, παραμένουν στον πυρήνα της έγνοιας και των προσπαθειών μου.

Ζητώ τη στήριξή σας: Γιατί πιστεύω στη δύναμη της αλλαγής που ξεκινά από την κοινωνία.

Γιατί θεωρώ ότι η εντιμότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια είναι θεμέλια για κάθε δημόσια πορεία.

Γιατί ο τόπος μας χρειάζεται ανθρώπους που έζησαν, που πάλεψαν, που στάθηκαν όρθιοι και που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να εργάζεσαι, να νοιάζεσαι και να αγωνίζεσαι για το κοινό καλό.

Ζητώ την εμπιστοσύνη σας για να συνεχίσουμε μαζί έναν δρόμο που είναι κοινωνικός, ανθρώπινος και βαθιά συνδεδεμένος με τον σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Για την Κύπρο που αξίζουμε. Για τους ανθρώπους της που δεν εγκαταλείπουν ποτέ.»

Βιογραφικό

Η Ρούλα Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1958.

Αποφοίτησε στην Αθήνα από το Δεύτερο Οικονομικό Λύκειο Αθηνών το 1977 και στη συνέχεια με την επιστροφή της στη Κύπρο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τομέα των Γραμματειακών σπουδών στο Κολλέγιο Didacta.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε ως Ιπτάμενη Προϊσταμένη στις Κυπριακές Αερογραμμές, όπου υπηρέτησε για 15 συναπτά έτη.

Στη συνέχεια, και παράλληλα με την προηγούμενη της ιδιότητά, εντάχθηκε στην ιδιωτική ραδιοφωνία στο «Radio Proto», όπου εργάστηκε ως παραγωγός εκπομπών που έφερναν τους ακροατές πιο κοντά στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Το ραδιόφωνο αποτέλεσε το πρώτο της βήμα στον χώρο των ΜΜΕ.

Στο επόμενο στάδιο της πορείας της πέρασε στην τηλεόραση και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, υπηρετώντας τον μέσα από τον Όμιλο ΔΙΑΣ, τον τηλεοπτικό σταθμό Sigma TV και τον χώρο των περιοδικών. Εκεί εργάστηκε ως τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια, σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών, δημοσιογράφος και για πολλά χρόνια ως αρχισυντάκτρια σε ένα από τα περιοδικά του Ομίλου.

Ακολούθησαν τηλεοπτικές συνεργασίες με το Omega TV και στη συνέχεια συνεργάστηκε με την παραγωγή της Make It Production, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου.

Υπηρέτησε επίσης ως βουλευτής, παίρνοντας την θέση του Δημήτρη Συλλούρη που είχε τότε παραιτηθεί.