Συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, θα έχει αύριο Παρασκευή, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσει το πλαίσιο των σχέσεων και του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του «προεδρικού», ο κ. Έρχιουρμαν προτίθεται να θέσει στον κ. Χαν ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πακέτο των 10 προτάσεων που κατέθεσε προς την ελληνοκυπριακή πλευρά και τα οποία άπτονται ευρωπαϊκών θεμάτων.

Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν προβλήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, το χαλούμι, την Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ, καθώς και τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Επιπλέον, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναμένεται να θέσει το ζήτημα της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, επαναφέροντας το αίτημα για εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο και ζητώντας από την ΕΕ να τηρήσει τις σχετικές δεσμεύσεις της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν θα μεταφέρει τις ενστάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς αναφορικά με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανέγερση μνημείου για τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους. Παράλληλα, θα ζητήσει ενημέρωση για την πορεία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν και τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει αυτή η εξέλιξη για τους Τουρκοκύπριους.

