Συνέρχεται σήμερα στις 4:00 το απόγευμα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, υπό το ως και της χθεσινής συνάντησής του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τη συμμετοχή και της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη το βράδυ μετά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των ΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι κατά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και για τη συγκεκριμένη αναφορά στη δήλωση του εκπροσώπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, πως η ημερομηνία της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης θα προκύψει μετά τις προσεχείς επαφές της κ. Ολγκίν σε Αθήνα και Άγκυρα.

«Χαίρομαι πρωτίστως γιατί συζητήθηκε στο πρώτο μέρος της συνάντησης και η περισσότερη ώρα αφορούσε ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το Κυπριακό, εξ ου και η συγκεκριμένη αναφορά στο ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι έγινε και μια ανασκόπηση των μέτρων οικοδομής εμπιστοσύνης, που συζητήθηκαν στις προηγούμενες διασκέψεις και συμφώνησαν να επικεντρωθούν σε κάποια συγκεκριμένα θέματα.

Εξάλλου, σε ανακοινωθέν του Εκπροσώπου των ΗΕ στην Κύπρο μετά τη συνάντηση που κράτησε πέραν των τριών ωρών, και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της κ. Ολγκίν αναφέρεται ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης, σε ευρύτερη μορφή.

Σημειώνεται πως “οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό“, αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετική και φιλική ατμόσφαιρα και ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί τη διευθέτηση, καθώς και τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

ΚΥΠΕ