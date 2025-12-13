Η προσέγγιση προς τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αλλάξει ριζικά, αναφέρει το «Άλμα» σε ανακοίνωσή του, διαπιστώνοντας σοβαρές και διαχρονικές παθογένειες του κράτους στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Σε ανακοίνωσή του το «Άλμα» θέτει ως βασικά αιτήματα προς την Πολιτεία τη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένων μηχανισμών στήριξης, επιδομάτων και υπηρεσιών, τη σύσταση υπηρεσίας προσωπικού βοηθού ως πυλώνα ανεξάρτητης διαβίωσης, την πλήρη και καθολική προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους, την εξειδικευμένη φροντίδα, κατ’ οίκον υποστήριξη και πραγματική κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ενιαίου συντονιστικού οργάνου «ώστε κανείς να μη μένει αόρατος ή αβοήθητος».

Όπως σημειώνεται, το Κίνημα θα καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις και θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών, όπως απαιτεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2011 και υποχρεούται να εφαρμόζει άμεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις ή προσχήματα.