Στάση αναμονής, στηρίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό, τηρεί το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε και την ολοκλήρωση των επαφών της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Αθήνα και την Άγκυρα».

Το Άλμα σημειώνει ότι «στα θετικά του κοινού ανακοινωθέντος τη δέσμευση των δύο ηγετών να εργαστούν ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης και την αναγνώριση ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, το οποίο παραμένει ο στόχος».

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, «για πρώτη φορά σε κοινό ανακοινωθέν τέτοιου περιεχομένου, δεν γίνεται ρητή αναφορά στη συμφωνημένη βάση λύσης ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Η πολιτική ισότητα, τονίζει, όπως αυτή ερμηνεύθηκε στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες στοιχείο της επιδιωκόμενης λύσης ομοσπονδίας, όχι όμως αυτόνομη βάση λύσης. Η αποτύπωση της πολιτικής ισότητας χωρίς ρητή αναφορά στο ομοσπονδιακό πλαίσιο δημιουργεί περιθώριο διαφορετικών και αντιφατικών ερμηνειών, τις οποίες ήδη βλέπουμε να αξιοποιούνται από την τουρκική πλευρά, προκειμένου να υποστηριχθούν θέσεις περί κυριαρχικής ισότητας δύο κρατών ή ενδεχομένως της συγκεκαλυμμένης συνομοσπονδίας. Η ανησυχία μας επιτείνεται από το γεγονός ότι χθες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε σε συνέντευξή του τη γνωστή Τουρκική θέση πως η λύση δύο κρατών “είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί» και ότι «έπειτα από μια λύση δύο κρατών, θα μπορούσε να υπάρξει ένας νέος τύπος συνεργασίας ή ακόμη και πολιτικής ενότητας/συνεργασίας”».

Το Κίνημα προσθέτει ότι «την παρούσα στιγμή τηρούμε στάση αναμονής και θα αξιολογούμε τις εξελίξεις με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, στηρίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε την ανάγκη σε κάθε δημόσια τοποθέτηση και σε κάθε συμφωνημένο κείμενο να επαναβεβαιώνεται ξεκάθαρα, χωρίς ασάφειες ή υπονοούμενα, η συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού».

«Υπενθυμίζουμε ότι το Άλμα τάσσεται υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης, όπως την περιγράφουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, νοουμένου ότι η λύση αυτή θα είναι βιώσιμη, λειτουργική και απόλυτα σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο, χωρίς καμία παρέκκλιση από αυτό, θα διασφαλίζει την ενότητα λαού και εδαφών και τη λειτουργικότητα της οικονομίας, και θα σέβεται απαρέγκλιτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι μείζονος σημασίας η Κύπρος να καθίσταται ένα απόλυτα ασφαλές και λειτουργικό κράτος, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα τρίτων οποιασδήποτε μορφής και για οποιαδήποτε αιτία. Η ομοσπονδιακή Κύπρος πρέπει να αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα κράτος με μία και μόνη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπου οι νόμιμοι κάτοικοι θα ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και ισοτιμίας».