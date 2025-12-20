«Το πόρισμα για τον Κούρη ξεσκεπάζει ξανά το καθεστώς διαφθοράς της δεκαετίας Αναστασιάδη», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ. Η παρέμβαση του κόμματος της Αριστεράς έρχεται στον απόηχο της αποστολής της υπόθεσης με το σκάνδαλο στην Τριμίκλινη από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία, με αναφορά σε ενδεχόμενες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για τον πρώην υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη, τον Λοΐζο Λοϊζίδη (πρώην διευθυντή Τμήματος Αλιείας) και τον Κώστα Χατζηπαναγιώτου (πρώην διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος).

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση της εκτροπής νερού του ποταμού Κούρη και τη λειτουργία ιχθυοτροφείων στις κοινότητες Τριμίκλινης και Συλίκου επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο όσα το ΑΚΕΛ καταγγέλλει εδώ και χρόνια για τη διαφθορά, τη διαπλοκή και την κατάχρηση εξουσίας που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη.

Η Έκθεση καταγράφει σοβαρές και συστηματικές παρανομίες, αυθαίρετες αποφάσεις, καταχρηστική άσκηση εξουσίας και εικονική νομιμότητα, με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα ευρήματα που αφορούν πρώην Υπουργό της κυβέρνησης Αναστασιάδη, για τον οποίο καταγράφεται ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για κατάχρηση εξουσίας, με αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς έλεγχο, χωρίς έρευνα και κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Το ΑΚΕΛ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η διακυβέρνηση Αναστασιάδη καλλιέργησε ένα περιβάλλον ασυδοσίας και ατιμωρησίας. Και για αυτό είχε ζητήσει ουσιαστικούς ελέγχους, διαφάνεια και λογοδοσία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με το πόρισμα, κρατικές υπηρεσίες λειτούργησαν με αδράνεια, αμέλεια ή και συνειδητή παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια έτυχαν διαχείρισης χωρίς επαρκείς ελέγχους, εκθέτοντας τη χώρα.

Η παραπομπή της υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου, ανεξαρτήτως αξιώματος ή πολιτικών διασυνδέσεων.

Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα σκάνδαλα χωρίς τιμωρία. Απαιτεί απονομή δικαιοσύνης και πραγματική λογοδοσία.