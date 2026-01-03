Η ταυτόχρονη παρουσία στην Κύπρο, την ερχόμενη Τετάρτη, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναδεικνύει τη γεωπολιτική βαρύτητα της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία το ουκρανικό ζήτημα αποτελεί σημείο αναφοράς στο διεθνές διπλωματικό πεδίο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επικοινώνησε προσωπικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του να παραστεί στην τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως αναγνώριση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Κύπρος ενόψει των εξελίξεων στην Ουκρανία κατά το εξάμηνο της Προεδρίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Ζελένσκι στη χώρα μας στις 7 Ιανουαρίου, και με δεδομένη την παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των τεσσάρων. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν ο Ουκρανός Πρόεδρος, οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επαφής του Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Άντριι Σίμπιχα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και αφορούσε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη παραμένει ακλόνητη. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συζήτηση τέθηκαν επίσης η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς και οι βασικές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας.

Πέραν της παρουσίας του Ουκρανού Προέδρου, η τελετή έναρξης της Προεδρίας, αλλά και το σύνολο του εξαμήνου, θα πλαισιωθούν από σημαντικές επισκέψεις, όπως τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Αραβικού Κόλπου, καθώς και εκπροσώπων κρατών της ευρύτερης περιοχής, αντανακλώντας το μήνυμα της Λευκωσίας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανοικτή προς τον κόσμο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο γερμανικό ZDFheute, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το κεντρικό σύνθημα της κυπριακής Προεδρίας θα είναι «Μια αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο». Όπως εξήγησε, οι βασικές προτεραιότητες συνοψίζονται σε τρεις άξονες:

> Πρώτον, την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ,

> δεύτερον, τη γεωπολιτική διασύνδεση της Ένωσης με τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και την Ινδία και

> τρίτον, την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε την ανάγκη ενισχυμένης εμπλοκής της ΕΕ στην περιοχή, στη βάση υφιστάμενων συνεργασιών, όπως οι στρατηγικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, σημείωσε ότι η Κύπρος θα επωφελούνταν από έναν ευρωπαϊκά προσανατολισμένο γείτονα, εφόσον η Άγκυρα κινηθεί προς την πλήρη εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη για μία επιτυχημένη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ανέφερε ότι το κεντρικό μήνυμα της κυπριακής Προεδρίας είναι μία αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας πως αυτή η αυτονομία θα πρέπει να αποτελέσει το επόμενο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Αυτό, είπε, πρέπει να γίνει μέσα από την ενίσχυση της ασφάλειας και των αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ώστε να μπορεί να δρα ανεξάρτητα και από θέση ισχύος, ως ισότιμος εταίρος.

Η κ. Ραουνά σημείωσε ότι στις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανέφερε επίσης, ότι η Λευκωσία θα δώσει έμφαση και στο ζήτημα της προσιτής στέγασης. Επί τούτου, επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί ειδική Ευρωπαϊκή Σύνοδος.

Σύμφωνα με την κ. Ραουνά, έμφαση θα δοθεί και στο ζήτημα της προστασίας των ευάλωτων ομάδων και ειδικά στο θέμα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Αναφερόμενη στο Ουκρανικό, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων είπε ότι η στήριξη του Κιέβου θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της κυπριακής Προεδρίας.

Τόνισε ότι η Λευκωσία έχει εκπονήσει οδικό χάρτη 19 σημείων για την στήριξη της Ουκρανίας στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας