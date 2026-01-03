Η αντίστροφη μέτρηση για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους έχει ξεκινήσει, καθώς μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τρίμηνο αναθεώρησής τους πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Η 2α Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορεί να εγγραφεί κάποιος στον εκλογικό κατάλογο και να έχει δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Το τρίμηνο αυτό αποτελεί και την περίοδο εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους για τους νέους ψηφοφόρους που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Από εκεί και πέρα, αιτήσεις για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι. Για άτομα, ωστόσο, άνω των 25 ετών, απαιτείται προσωπική συνέντευξη στις επαρχιακές διοικήσεις και απόδειξη μόνιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 2α Απριλίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν, επίσης, οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν από τις εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026, όπως επίσης και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Για ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των εκλογών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος είναι και η τελευταία φορά κατά την οποία η εγγραφή των νέων ψηφοφόρων γίνεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, αφού από τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα εφαρμοστεί η αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για όσους είναι δικαιούχοι. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και η ψήφος στα 17 έτη.

Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκος Ηλία, συνολικά 160.094 Κύπριοι πολίτες άνω των 18 ετών δεν έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στον εκλογικό κατάλογο, ενώ στις ηλικίες 18 – 25 το ποσοστό των μη εγγεγραμμένων ανέρχεται στο 52,06%, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, στις 23 Απριλίου 2026 αναμένεται να ληφθεί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για πρόωρη διάλυσή της, ενώ την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 24 Απριλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026.

Το τεράστιο ψηφοδέλτιο

Ένα από τα χαρακτηριστικά των επικείμενων βουλευτικών εκλογών είναι το τεραστίων διαστάσεων ψηφοδέλτιο που αναμένεται να τυπωθεί, τουλάχιστον για τις μεγάλες επαρχίες, λόγω του αριθμού των κομμάτων και των υποψηφίων. Στο μητρώο πολιτικών κομμάτων είναι εγγεγραμμένα 25 κόμματα, ενώ αναμένεται ότι θα υποβληθούν και άλλες αιτήσεις. Η λύση προς την οποία προσανατολίζεται το υπουργείο Εσωτερικών είναι η εκτύπωση ψηφοδελτίων δύο όψεων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών έγινε, επίσης, παρουσίαση δείγματος του ψηφοδελτίου των βουλευτικών εκλογών από τον αναπληρωτή διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών είχε εξηγήσει ότι «το ψηφοδέλτιο των εκλογών, λόγω του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων πολιτικών κομμάτων, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 25, ενώ ενδεχομένως να γίνουν τελικά 28, και κατ’ επέκταση του αριθμού των συνδυασμών που φαίνεται ότι θα συμμετέχουν στις εκλογές, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις».