Την ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων θεσμών και κυρίως της Νομικής Υπηρεσίας για ενδελεχή, αντικειμενική και απολύτων αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσησης, επιβάλλει σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η καταγγελία καταγγελία που έγινε για περιστατικό έμφυλης βίας σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή.

Εν προκειμένω, όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του, η Νομική Υπηρεσία καλείται να δράσει άμεσα και να ξεπεράσει το κακό προηγούμενο που δημιούργησε εκθέτοντας την Κύπρο διεθνώς και στοχοποιώντας το θύμα.

«Με δεδομένο ότι πρόκειται για καταγγελία σε βάρος δημόσιου προσώπου και εν ενεργεία αξιωματούχου που βρίσκεται σε θέση ισχύος, ο όλος χειρισμός της υπόθεσης πρέπει να είναι αυστηρός και παραδειγματικός. Η Πολιτεία και οι θεσμοί οφείλουν να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και να το αποδεικνύουν έμπρακτα», καταλήγει το κόμμα.