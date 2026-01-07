Σήμερα Τετάρτη, στις 7:30 μ.μ, θα συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, προκειμένου να εξετάσει το θέμα που προέκυψε με την καταγγελία εναντίον του βουλευτή Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της συντρόφου του και να επικυρώσει την απόφαση για αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ είχε συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα και υιοθέτησε την εισήγηση της ηγεσίας για να τεθεί ο βουλευτής εκτός ψηφοδελτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι δεν αποκλείεται να τέθηκε και το ενδεχόμενο κομματικής διαγραφής του. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το βράδυ από το Πολιτικό Γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κάλεσε δημόσια τον κ. Σύκα να αποποιηθεί οικειοθελώς τη βουλευτική του ασυλία.

Μονόδρομος η άρση ασυλίας

Στο μεταξύ, η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις εξελίξεις να οδηγούν σε μονόδρομο για την άρση της ασυλίας του βουλευτή. Ο φάκελος της υπόθεσης, με τις μαρτυρίες που συνέλεξαν ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και μετά, διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει ανάκριση, σύλληψη ή δίωξη βουλευτή χωρίς προηγούμενη άρση της ασυλίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν οδηγίες για συλλογή περαιτέρω μαρτυρίας που να ενισχύει την καταγγελία της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η δικαστική συνδρομή των ελληνικών Αρχών, καθώς το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ζητηθεί κατάθεση από τον γιατρό που εξέτασε την καταγγέλλουσα μετά το περιστατικό, καθώς και από πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για τα όσα συνέβησαν.

Δεν αποκλείεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ανακριτές να μεταβούν στην ελληνική πρωτεύουσα για τον συντονισμό των διαδικασιών.

Στο μεταξύ, χθες, ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, που μελέτησε τις μαρτυρίες που υπήρχαν στον φάκελο της Αστυνομίας από τη μέχρι τώρα διερεύνηση, έδωσε οδηγίες σε δυο κατευθύνσεις σε σχέση με την καταγγελία κατά του βουλευτή.

Πρώτον, να γίνει άμεσα αξιολόγηση του φακέλου από νομικούς της Υπηρεσίας με τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί προκειμένου να κατατεθεί το συντομότερο αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για την άρση της ασυλίας του βουλευτή.

από νομικούς της Υπηρεσίας με τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί Δεύτερον, να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε το αίτημα για άρση της ασυλίας να αιτιολογηθεί επαρκώς.

Σημειώνεται ότι η άρση ασυλίας του κ. Σύκα θεωρείται πλέον μονόδρομος, αφού για να ανακριθεί χρειάζεται να προηγηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι αυτός δεν καλύπτεται από τη βουλευτική του ασυλία. Ο ίδιος αν και εξέφρασε την πρόθεση να καταθέσει στις Αρχές, εντούτοις, αυτό δεν είναι αρκετό, αφού, βάσει της νομοθεσίας, απαιτείται η άρση της ασυλίας του πριν κληθεί για ανάκριση. Επίσης, το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ένας βουλευτής θα κατηγορηθεί στο Δικαστήριο. Δεν μπορεί, δηλαδή, να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον κάποιου χωρίς προηγουμένως να αρθεί η ασυλία του.

Νομικοί επισημαίνουν ότι, αν ο κ. Σύκας δεν εγείρει ένσταση στο αίτημα άρσης της ασυλίας του, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί ταχύτερα. Το αίτημα στο Ανώτατο αναμένεται να υποβληθεί άμεσα, ενδεχομένως εντός της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

Τα αδικήματα και η θέση του βουλευτή

Το Κλιμάκιο Βίας του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά σε βάρος του βουλευτή τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της άσκησης ψυχολογικής βίας, χωρίς να αποκλείεται διαφοροποίηση των κατηγοριών ανάλογα με τα ευρήματα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία γυναίκας, η οποία προσήλθε στις 4 Ιανουαρίου στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και ανέφερε ότι δέχθηκε σωματική βία από τον βουλευτή ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μετά το περιστατικό οι δύο τους είχαν μεταβεί σε νυχτερινό κέντρο, ακολούθησαν κάποια άλλα γεγονότα και αφού είχε προηγηθεί η επίσκεψή της σε ιατρό στην Αθήνα όπου και ανέφερε για την επίθεση που δέχθηκε και ακολούθως επέστρεψε στην Κύπρο, όπου και προχώρησε στην καταγγελία της.

Η κατ’ ισχυρισμόν επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα, αδίκημα που διαπράττεται σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.

Σημειώνεται πως ο ίδιος ο κ. Σύκας αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Όπως ανέφερε σε δημόσια τοποθέτησή του, σέβεται τις ερευνητικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμος να καταθέσει ενώπιον των Αρχών, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα «πραγματικά γεγονότα».