Την Τετάρτη, στις 7:30 μ.μ, θα συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, προκειμένου να εξετάσει το θέμα που προέκυψε με την καταγγελία εναντίον του βουλευτή του κόμματος Νίκου Σύκα για ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Αυτό αποφάσισε σήμερα το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως στις 8:30 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ εξέτασε την εισήγηση της ηγεσίας για να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου, ενώ δεν αποκλείεται να τέθηκε και θέμα κομματικής διαγραφής του και άρα να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΔΗΣΥ. Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως η Αννίτα Δημητρίου κάλεσε τον βουλευτή να αποποιηθεί οικειοθελώς την ασυλία του.

Σύμφωνα με νομικούς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως προνοείται από το Σύνταγμα. Βάσει της νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.