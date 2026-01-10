Διεθνή διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του επίμαχου βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στην Κύπρο, με πρωταγωνιστές τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχόο.

Η χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησης, μόλις μία ημέρα μετά την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με τις αναφορές περί πιθανής ξένης παρέμβασης, έχει στρέψει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης και ειδησεογραφικών πρακτορείων στην υπόθεση, αυξάνοντας την πίεση για απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών.

Washington Post: «Προϊόν ρωσικής παραπληροφόρησης, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία για το βίντεο που την εμφανίζει ως διεφθαρμένη χώρα»

Στο δημοσίευμα της, η Washington Post αναδημοσιεύει τις δηλώσεις που έγιναν από πλευράς της Κυβέρνησης. Όπως αναφέρει, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα κακόβουλης εκστρατείας παραπληροφόρησης, η οποία παρουσιάζει την ηγεσία της χώρας ως διεφθαρμένη και μοιάζει με προηγούμενες ρωσικές «υβριδικές» επιχειρήσεις που στόχευαν στη δυσφήμιση άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με αρχική ανάλυση των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Κύπρου, την οποία εξασφάλισε το Associated Press την Παρασκευή, το βίντεο διάρκειας 8,5 λεπτών παρουσιάζει «τα χαρακτηριστικά οργανωμένων ρωσικών εκστρατειών παραπληροφόρησης».

Politico: «Σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ»

Το Politico στο άρθρο του επισημαίνει ότι καθώς η κυβέρνηση της Κύπρου θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, αναγκάζεται παράλληλα να διαχειριστεί μια εσωτερική πολιτική κρίση λόγω ενός βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγγέλλει διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο.

«Η αναστάτωση επικεντρώνεται σε ένα μυστηριώδες βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, το οποίο περιλαμβάνει μοντάζ πλάνων με ανώτατα στελέχη να εμφανίζονται να περιγράφουν τρόπους παράκαμψης των ανώτατων ορίων προεκλογικών δαπανών μέσω δωρεών σε μετρητά, καθώς και να συζητούν φερόμενο σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να αποκτούν πρόσβαση στον πρόεδρο και την πρώτη κυρία. Ένα απόσπασμα αναφέρεται επίσης στη βοήθεια προς Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ.

Η κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο βίντεο και το χαρακτηρίζει «υβριδική δραστηριότητα» με στόχο να πλήξει «την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».

Η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται ότι το βίντεο είναι πλαστό, αλλά επιμένει ότι τα σχόλια έχουν αποσπαστεί και συρραφεί παραπλανητικά. Το υλικό φαίνεται να έχει καταγραφεί με κρυφές κάμερες σε ιδιωτικές συναντήσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν πλέον περαιτέρω ενέργειες».

Xinhua: «Οι κυπριακές Αρχές σε συναγερμό»

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua σε δημοσίευμα του αναφέρει ότι «η κυπριακή κυβέρνηση απέρριψε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, χαρακτηρίζοντας σχετικό βίντεο ως «κακόβουλο» και αναφέροντας ότι οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περίπτωση «υβριδικής δραστηριότητας» με στόχο τη χώρα».

Το οκτάλεπτο βίντεο, που αναρτήθηκε αρχικά από έναν ελάχιστα γνωστό λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, παρουσιάζει αφήγηση τύπου ντοκιμαντέρ και περιλαμβάνει πλάνα με δημόσια πρόσωπα. Στο βίντεο διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και συνεργάτες του εμπλέκονται σε παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023, κατηγορίες τις οποίες η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.

EUalive: «Εκρηκτικό βίντεο πυροδοτεί σκάνδαλο διαφθοράς στην Κύπρο εν μέσω της προεδρίας της ΕΕ»

Η σελίδα EUalive αναφέρει ότι «βίντεο που φέρεται να έχει διαρρεύσει και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο, κατηγορώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι παρέκαμψε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών μέσω ενός αδιαφανούς οικογενειακού δικτύου κατά την προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2023.

Το υλικό, που εμφανίστηκε μόλις μία ημέρα μετά την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, προκάλεσε κατηγορηματικές διαψεύσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα οποία κάνουν λόγο για κακόβουλη εκστρατεία δυσφήμησης μέσω επιλεκτικού μοντάζ. Κυβερνητική πηγή άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει «ρωσικό αποτύπωμα», στο πλαίσιο υποψιών για ξένη παρέμβαση.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε από λογαριασμό με το όνομα Emily Thompson (@EmilyTanalyst), ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπερέβη το νόμιμο όριο του 1 εκατ. ευρώ για προεκλογικές δαπάνες μέσω αδήλωτων εισφορών σε μετρητά, οι οποίες φέρονται να διοχετεύθηκαν μέσω συγγενικών και φιλικών προσώπων.

Turkiye Today: «Διαρροή βίντεο ισχυρίζεται παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του ηγέτη των Ελληνοκυπρίων»

Η σελίδα Turkiye Today σε δημοσίευμα της αναφέρει ότι «ένα αμφιλεγόμενο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζεται ότι χρηματοδοτήθηκε παράνομα η προεκλογική εκστρατεία του προέδρου των Ελληνοκυπρίων, Νίκου Χριστοδουλίδη, το 2023, περιλαμβάνοντας ισχυρισμούς για πληρωμές με μετρητά πέραν του νόμιμου ορίου του 1 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. δολάρια), «σκιώδη ταμεία» και δωρεές από μεγαλοεπιχειρηματίες με ανταλλάγματα (quid pro quos).