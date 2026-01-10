Η Λευκωσία έχει ενημερωθεί εδώ και τρεις με τέσσερις μήνες από τις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο υβριδικών απειλών, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι το βίντεο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, αποτελεί συνδυασμό πραγματικών πλάνων με επεξεργασμένο ήχο και εικόνα. Είπε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία, με έντονα χαρακτηριστικά οργανωμένης προπαγάνδας.

Αναφερόμενος στους πρωταγωνιστές του βίντεο, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι εκπροσωπεί μόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οδηγίες του οποίου ήταν σαφείς: «Εάν διαπιστωθεί διάπραξη οποιασδήποτε επιλήψιμης ενέργειας από τον Διευθυντή του Γραφείου του, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους θα πάψει να είναι δίπλα στον Πρόεδρο».

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται επίθεση στο πολυτιμότερο χαρακτηριστικό που διαθέτει, την εντιμότητά του, καλώντας εκ νέου όποιους διαθέτουν στοιχεία εναντίον του να τα καταθέσουν αρμοδίως προς διερεύνηση.

Παράλληλα, συνέστησε προσοχή, τονίζοντας ότι πρέπει να τύχει διαχείρισης η σκιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε ατυχές να σπεύδουν ορισμένοι να υιοθετούν το περιεχόμενο ενός βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου τελεί υπό διερεύνηση.