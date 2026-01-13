Απαντήσεις ζητά το ΑΚΕΛ από την Κυβέρνηση σχετικά με το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη – Χαραλάμπους και «επενδυτή», σημειώνοντας ότι «εδώ και 24 ώρες το Προεδρικό αποφεύγει να διαψεύσει».

Η ανακοίνωση

Εκτός από τις -αργοπορημένες- παραιτήσεις, απαιτούνται και ειλικρινείς απαντήσεις γύρω από το θέμα της λειτουργίας στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων κάτι που προκύπτει από τα λόγια των ίδιων των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις αλλά απαντήσεις δεν δίνει στα καίρια ερωτήματα γύρω από τις ντροπιαστικές αποκαλύψεις που τον αφορούν.

Εδώ και 24 ώρες το Προεδρικό αποφεύγει να διαψεύσει το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους και «επενδυτή». Aν ευσταθεί και αυτό το κρίσιμο στοιχείο τότε καταρρέει η δικαιολογία ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη στο Προεδρικό μηχανισμού διαπλοκής προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Καλούμε εκ νέου το Προεδρικό να απαντήσει.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει προς όλους τους θεσμούς που έχουν ευθύνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση ότι κρίνονται και οι ίδιοι. Διαμηνύει επίσης στον κ. Χριστοδουλίδη ότι έστω και τώρα πρέπει να δώσει απαντήσεις και να προβεί σε παραδοχές, ενώπιον του λαού. Όσα προκύπτουν από τα λεγόμενα των συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη έχουν πελώριες πολιτικές, θεσμικές, ηθικές και ποινικές διαστάσεις ενώ επιπρόσθετα, εξευτελίζουν ξανά το κράτος διεθνώς. Έστω και τώρα ας σεβαστεί τον λαό και την χώρα που κυβερνά.