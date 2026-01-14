Για την ανατροπή στην εκλογική αναμέτρηση του 1993, που είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώργος Βασιλείου να απωλέσει την Προεδρία της Δημοκρατίας από τον Γλαύκο Κληρίδη, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο νομικός Μιχάλης Παπαπέτρου, αναφερόμενος στην προσωπικότητά του.

«Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε από το 1987, στην προεκλογική του εκστρατεία. Από τότε παραμείναμε στενοί συνεργάτες μέχρι το τέλος της ζωής του», ανέφερε.

Τόνισε ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο άνθρωπο. «Το ωράριό του πλησίαζε τις 20 ώρες. Εργαζόταν μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν εργασιομανής».

Στη συνέχεια εξήγησε πώς ο Γιώργος Βασιλείου έχασε την πιο σίγουρη εκλογική μάχη στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξασφάλισε στον πρώτο γύρο ποσοστό 44,5%, έναντι 36% που έλαβε ο Γλαύκος Κληρίδης.

Υπογράμμισε ότι διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη τακτικής πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών. «Η δήλωση του Γιώργου Βασιλείου ότι ο Γλαύκος Κληρίδης θα έπρεπε να αποσυρθεί από τη μάχη των εκλογών, σε συνδυασμό με την απόφαση να μην επιστρέψουν στην Κύπρο για να ψηφίσουν οι φοιτητές του ΑΚΕΛ, είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του αποτελέσματος και την εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη».

Τόνισε, επίσης, ότι ο Γιώργος Βασιλείου ήταν άνθρωπος με ήθος και ήπιους τόνους, σημειώνοντας πως είχε αποδείξει ότι ήταν ένας statesman. «Δεν ήταν ένας πολιτικός που έρχεται και παρέρχεται».

Επιπλέον, ανέφερε ότι δέχθηκε να συνεργαστεί στενά με τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο, τον Γλαύκο Κληρίδη. «Δέχθηκε τον διορισμό του ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γιώργος Βασιλείου θα λείψει σε όλη την Κύπρο».