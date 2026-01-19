Στοιχεία για τις χρηματικές δωρεές που δόθηκαν προς το Κράτος τα τελευταία τρία χρόνια, δίνει σε επιστολή του ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, μετά από σχετικό αίτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη. Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει πως δεν ισχύει ότι «Αμερικανός επενδυτής» δώρισε στο κράτος το ποσό των 500.000 ευρώ.

Με επιστολή του ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2026, ζητούσε στοιχεία με αφορμή τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, στο οποίο φέρεται ο τέως Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναφέρεται σε «εισφορά» που δώρισε Αμερικανός πολίτης στο «κράτος». Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοφίδης έθετε στον Γενικό Λογιστή τα εξής ερωτήματα:

1. Ισχύει ότι «Αμερικανός επενδυτής» δώρισε στο κράτος το ποσό των 500.000 ευρώ; Σε ποιο ταμείο κατατέθηκε αυτό το ποσό; Αν ναι, πότε έγινε αυτή η κατάθεση;

2. Ποιες δωρεές έχουν γίνει επίσημα τα τελευταία τρία χρόνια προς το κράτος και σε ποιους λογαριασμούς έχουν κατατεθεί τα χρήματα;

Σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2026, ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης, αναφερόμενος στο πρώτο ερώτημα για τον «Αμερικανό επενδυτή», τονίζει πως κάτι τέτοιο «δεν ισχύει».

Παράλληλα, παραχωρεί στοιχεία για τις χρηματικές δωρεές προς το Κράτος τα τελευταία τρία χρόνια, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Όσον αφορά τις δωρεές σε είδος, ο κ. Αντωνιάδης, σημειώνει πως δεν έχει πρόσβαση στο σχετικό αρχείο ως Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, αφού τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Εντούτοις, συνεχίζει, η συγκεκριμένη πληροφόρηση έχει ήδη ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τη συνεδρία της ημερ. 19/11/2025, εξού και τα στοιχεία θα κατατεθούν ενώπιόν της από το οικείο Υπουργείο, με την ολοκλήρωση της ετοιμασίας τους.