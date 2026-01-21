Θα είναι υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου; Πότε θα γίνει η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας για το ψηφοδέλτιο του κόμματος; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα του ευρωβουλευτή, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των δημοσιευμάτων που αφορούν πληροφορίες για διερεύνηση από τις ευρωπαϊκές αρχές δικαιοσύνης, σχετικά με φερόμενη υπόθεση διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τις επόμενες μέρες, ο Φειδίας Παναγιώτου θα αποφασίσει και θα το ανακοινώσει με τον γνωστό του τρόπο, αν θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής με την Άμεση Δημοκρατία για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα ενημερώσει επίσης για τις προθέσεις του, σχετικά με το αν θα επιλέξει να παραμείνει στην κυπριακή Βουλή σε περίπτωση εκλογής του ή αν θα συνεχίσει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα αποποιηθεί τη θέση του υπέρ κάποιου άλλου βουλευτή του συνδυασμού της Άμεσης Δημοκρατίας στην ίδια επαρχία.

Όπως πληροφορούμαστε, η πρόθεσή του είναι να προκηρύξει «εσωκομματικές» εκλογές μέσω της πλατφόρμας της εφαρμογής της «Άμεσης Δημοκρατίας», στην οποία εκτιμά ότι θα συμμετάσχουν περίπου 20.000 μέλη. Φέρεται μάλιστα να ανέφερε σε πηγαδάκια στο Στρασβούργο το εξής: «Τόσοι ψήφισαν την Αννίτα για πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει η Άμεση Δημοκρατία». Άλλωστε, όπως αφήνει να νοηθεί, πολλοί είναι αυτοί που φιλοδοξούν να πάρουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που εκτιμούν οι δημοσκοπήσεις και να καταστούν το πρώτο ή δεύτερο κόμμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην πλατφόρμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές περίπου 200 άτομα. Από αυτούς θα επιλεγούν οι 56, ανάλογα με τις θέσεις κάθε επαρχίας. Η ψηφοφορία στην πλατφόρμα θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Μαρτίου για διάστημα 72 ωρών και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού γίνει ο έλεγχος για όσους θα επιλεγούν, για να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η επιλογή του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος επί ίσοις όροις με όλους όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη θέση. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας θα έχουν μόνο όσοι επιλεγούν για μια θέση στο ψηφοδέλτιο, δηλαδή μόνο κάποιος εκ των 56 υποψηφίων. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση για εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» ως κόμμα εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει κάποιες υποδείξεις σχετικά με το καταστατικό του κόμματος και αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί και επίσημη απάντηση για την εγγραφή της «Άμεσης Δημοκρατίας» στο μητρώο πολιτικών κομμάτων.

Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω βίντεο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έμβλημα του κόμματος. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα τεθούν σε ψηφοφορία για να αποφασίσουν τα μέλη του ποια θα υιοθετήσουν ως έμβλημα του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα για τη διερεύνηση υπόθεσης διασπάθισης χρημάτων από μέρους του, υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δήλωσε στο philenews, πως δεν έχει λάβει τέτοια ενημέρωση, ενώ επιφυλάχθηκε να απαντήσει λεπτομερώς μέσω βίντεο, αρνούμενος να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις. Ήταν παρών για λίγα λεπτά στο κοκτέιλ πάρτι που διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο η κυπριακή προεδρία, με οικοδέσποινα την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραούνα.