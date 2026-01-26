Επί παντός επί στητού τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στην μεσημβρινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης. Ο Γιάννης Αντωνίου σχολίασε τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων των όσων ισχυρίζεται η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui) στα social media, της αυτεπάγγελτης έρευνας της Αστυνομίας για τα περί ξυλοδαρμού της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, των φωτογραφιών που κυκλοφορούν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη δίπλα στον 48χρονο επιχειρηματία που συνελήφθη στη Λάρνακα και την προσβλητική αναφορά του Φειδία Παναγιώτου για άτομα με νοητική αναπηρία.

Απαντώντας για τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και απεικονίζουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πλάι σε Ελληνοκύπριο επιχειρηματία που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γιάννης Αντωνίου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει η σχέση που ενδεχομένως να υπονοείται ανάμεσα στους δύο. Πρόσθεσε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης γνωρίζει κόσμο από όλα τα κοινωνικά στρώματα, σημειώνοντας ότι το πρόσωπο αυτό έχει φωτογραφίες και με άλλους πολιτικούς. «Ο Πρόεδρος είναι υπόλογος για πράξεις δικές του», υπογράμμισε, «και δεν μπορεί να είναι για πράξεις άλλων που μπορεί να έχει φωτογραφηθεί».

Κληθείς να τοποθετηθεί για τους ισχυρισμούς περί ξυλοδαρμού της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος από τον ίδιο στο παρελθόν, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως θα πρέπει να είμαστε όλοι εξόχως προσεκτικοί και να συζητούμε αυτά τα ζητήματα με τον στοιχειώδη σεβασμό. «Όταν βλέπουμε να γίνονται δίκες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί», τόνισε.

Σε ερώτηση για τις αποκαλύψεις της Άννας Φωτίου (Annie Alexui), ο Γιάννης Αντωνίου σχολίασε πως δεν είναι σωστό να βλέπουμε στο κινητό οτιδήποτε αφορά την προσωπική ζωή κάποιου. «Θα γίνουμε ζούγκλα… Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο καθένας να είναι υπεύθυνος γι’ αυτό που λέι… Μπαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς», ανέφερε σχετικά.

Αναφορικά με τον σάλο που προκλήθηκε από προσβλητικό σχόλιο του Φειδία Παναγιώτου για άτομα με νοητική αναπηρία, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε πως όσα είπε είναι ενοχλητικά και εξόχως προβληματικά, ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λελογισμένα. «Όχι με υπερβολές, ούτε με ακρότητες», επισήμανε. Άσκησε επίσης κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον τρόπο αναπαραγωγής του συγκεκριμένου θέματος. «Δεν γίνεται εδώ και 24 ώρες να είναι πρώτο θέμα κάτι που είπε ένας ευρωβουλευτής», σχολίασε, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αυτονόητη στήριξη της κυβέρνησης στα άτομα με νοητική αναπηρία και τους συνδέσμους που τους εκπροσωπούν.