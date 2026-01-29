Ημερομηνίες για νέα συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα προτείνει σήμερα στον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως ο ίδιος ανέφερε, σημειώνοντας ότι η επανέναρξη των συνομιλιών αποτελεί την ύψιστη του προτεραιότητα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων, στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε και την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ η οποία αναβλήθηκε για αύριο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «εκείνο που έχω ενημερωθεί σήμερα το πρωί είναι ότι το Πακιστάν έχει σπάσει τη σιωπηρή διαδικασία στην οποία είχε τεθεί το ψήφισμα, έχει προωθήσει κάποια σχόλια και είναι μια διαδικασία, έγινε και στο παρελθόν, και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις». Σε ερώτηση αν τα σχόλια είναι ευνοϊκά για εμάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αντιλαμβάνεστε από τη χώρα που ανέφερα ότι τα σχόλια δεν είναι θετικά για εμάς».

Ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του στην Ινδία, είπε ότι «θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κύπρο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, από την επίσκεψη του, μάς έχει προσκαλέσει επίσημα στην Ινδία. Μάλιστα, το ταξίδι θα περιλαμβάνει και το Νέο Δελχί αλλά και την Μουμπάη, που είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας και θα μεταβώ εκεί μαζί με επιχειρηματική αποστολή, θα διοργανωθεί και ένα επιχειρηματικό φόρουμ και την ίδια στιγμή με συνοδεία από αρκετούς Υπουργούς, έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Και σε συνέχεια και των πρόσφατων ανακοινώσεων της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου που ήταν στην Ινδία για τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας και ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των συνομιλιών, των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία, θεωρώ (την επίσκεψη) ως ιδιαίτερα σημαντική.

Βλέπουμε μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο, την Ινδία να προσεγγίζει την Κύπρο ως την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενιαία αγορά, σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων. Και έχουμε, ήδη, δει στη χώρα μας επενδύσεις από εταιρείες της Ινδίας και σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ την επίσκεψη ιδιαίτερα σημαντική».

Είμαστε έτοιμοι για νέα διευρυμένη διάσκεψη εντός της χρονικής διάρκειας της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ»

Ερωτηθείς αν είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας μετά τη συνάντηση του με τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ο κ.. Γεραπετρίτης είχε μιλήσει δύο φορές με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κόμπο πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, υπάρχει η διαφορά της ώρας. Σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των συζητήσεων».

Ερωτηθείς αν στο διάστημα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα υπάρξει ξανά τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την κα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι και για νέα τριμερή και για διευρυμένη διάσκεψη εντός (της χρονικής διάρκειας) της Προεδρίας, η επανέναρξη των συνομιλιών είναι η ύψιστη προτεραιότητα και δεν επηρεάζεται καθόλου ο χρόνος και η βούληση ή οτιδήποτε άλλο από το γεγονός ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ήδη, σήμερα, θα προτείνω κάποιες ημερομηνίες στον Τουρκοκύπριο ηγέτη για να έχουμε συνάντηση οι δυο μας. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρος. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η προτεραιότητά μου και αυτή είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».