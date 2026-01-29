Έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης στο Ιράν εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος σε τοποθέτησή του, την Πέμπτη, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, καταδικάζοντας την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη περιεκτικής αξιοποίησης των εργαλείων της ΕΕ για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τη διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει οικουμενικών αρχών.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ήταν η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια προγεύματος εργασίας, οι Υπουργοί προέβησαν σε ανασκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων και αντάλλαξαν απόψεις για την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για το 2026 Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ, με έμφαση στις εξωτερικές σχέσεις.

Κατά τη συζήτηση για την Ουκρανία, αναφέρεται, ο κ. Κόμπος σημείωσε την ετοιμότητα της Κύπρου για την προώθηση των διεργασιών για την υιοθέτηση του εικοστού πακέτου κυρώσεων, όπως και για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας όλους τους τομείς. Τόνισε επίσης την ανάγκη άμεσης συνδρομής της ΕΕ για προστασία των κρίσιμων υποδομών, και ιδιαίτερα του τομέα της ενέργειας στη χώρα.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, προστίθεται, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη όπως η ΕΕ διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τους Άραβες εταίρους.

Ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας οδού, καθώς και μέσω εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τις αποστολές της ΕΕ.

Σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ιράν, σημειώνεται, «εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης και καταδίκασε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, επισημαίνοντας την ανάγκη περιεκτικής αξιοποίησης των εργαλείων της ΕΕ για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τη διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει οικουμενικών αρχών».

Σε σχέση με τη Συρία, ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και των σχετικών συμφωνιών, ως τη μόνη βιώσιμη οδό για τη διατήρηση της ενότητας της χώρας και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Volker Türk. Στην παρέμβασή του, ο κ. Κόμπος επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Υπουργός είχε συνάντηση με την Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, καθώς και διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Péter Szijjártó.

