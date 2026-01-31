Τον προβληματισμό του για συμπερίληψη προσώπου με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, εκφράζει το Κίνημα Άλμα. Το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη σχολιάζει επίσης καυστικά το γεγονός ότι κυκλοφορούν φωτογραφίες πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών αξιωματούχων που ποζάρουν δίπλα από άτομα που τελούν υπό διερεύνηση ή έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για σοβαρά αδικήματα. Αιχμές αφήνονται επίσης για την στάση του Προεδρικού απέναντι στο ΕΛΑΜ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το τελευταίο διάστημα, η κυπριακή κοινωνία παρακολουθεί, με έντονη ανησυχία και αποτροπιασμό, διαδοχικές αποκαλύψεις και καταγγελίες που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, παράνομο τζόγο, σοβαρά ποινικά αδικήματα και φαινόμενα βίας εναντίον γυναικών. Η κοινωνική αγανάκτηση εντείνεται όταν αποκαλύπτεται ότι, πρόσωπα τα οποία τελούν υπό διερεύνηση ή έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη για σοβαρά αδικήματα, ή διώκονται ποινικά, παρουσιάζονταν μέχρι πρόσφατα με τον μανδύα της «φιλανθρωπίας» και διατηρούσαν σχέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις στενές, με πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Βουλής.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα δημόσιων συναναστροφών: παρουσίες σε εκδηλώσεις, προεκλογικά δείπνα, φωτογραφίες στο Προεδρικό Μέγαρο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, δημόσιες αναφορές και πολιτικοί έπαινοι για το «κοινωνικό έργο» προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τον υπόκοσμο και παράνομες δραστηριότητες και που, εν πάση περιπτώσει, είναι τοις πάσι γνωστό ότι είχαν απασχολήσει την αστυνομία για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Η κατάσταση καθίσταται όμως επικίνδυνη για τη δημοκρατία όταν επιχειρείται η πολιτική ενσωμάτωση τέτοιων προσώπων, μέσω της προεκλογικής τους συμπερίληψης σε ψηφοδέλτια πολιτικών κομμάτων. Ειδικότερα, η επιλογή του ΕΛΑΜ να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του άτομο με ποινικό παρελθόν για κακουργήματα, ανεξαρτήτως του αν ο καταδικασθείς έχει τυπικά αποκατασταθεί λόγω παρέλευσης χρόνου, εγείρει εύλογα και σοβαρά πολιτικά ερωτήματα για τις σχέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου με παράνομα στοιχεία που έχουν σχέση με το υπόκοσμο. Ότι δεν είναι νομικό μεμπτό δεν σημαίνει ότι είναι και πολιτικά μη επιλήψιμο.

Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Η προσπάθεια πολιτικής ενσωμάτωσης τέτοιων στοιχείων δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ο εκφασισμός της πολιτικής από το μανδύα του ψευτοπατριωτισμου δεν έχουν χώρο στη Κύπρο του σήμερα και του αύριο. Το αίσθημα ασφάλειας της κυπριακής κοινωνίας θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Η σιωπή του τρόπου δεν πρέπει να αφεθεί να κυριαρχήσει στη κοινωνία.

Η πολιτική ανοχή και σιωπή της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη προς το ΕΛΑΜ και τις συμπεριφορές του συμβάλει στην πολιτική αποθράσυνση του ακροδεξιού αυτού κόμματος. Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη παρουσιάζεται πολιτικά εξαρτημένη από τη στήριξη του ΕΛΑΜ που εξελίσσεται στο πιο συστημικό και πολιτικό στήριγμα αυτής της διακυβέρνησης.

Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.