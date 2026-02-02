Υπάρχει πράγματι στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ υποψήφιος με ποινικό παρελθόν, παραδέχτηκε ο Χρίστος Χρίστου. Το κόμμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, θεωρεί πως άδικα καταδικάστηκε γι’ αυτό και αποφασίστηκε ότι πρέπει να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο κ. Χρίστου τοποθετήθηκε για το ζήτημα, μετά από την δημοσιότητα που δόθηκε από το Κίνημα Άλμα αλλά και νωρίτερα από τον συναντιπρόεδρο του Volt Κύπρου, Χαρίλαο Βελάρη.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει εκτίσει την ποινή του και έχει αποκατασταθεί πλήρως νομικά, ενώ υποστήριξε πως η καταδίκη του βασίστηκε σε μάρτυρα που αργότερα κρίθηκε αναξιόπιστος. Διευκρίνισε ότι το ποινικό του μητρώο έχει αποκατασταθεί και πως σήμερα είναι και εκλελεγμένος δημοτικός σύμβουλος.

Αναφέρθηκε επίσης στην δυνατότητα του για μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή του, κατηγορώντας μάλιστα τους επικριτές της πρωτοβουλίας του ΕΛΑΜ να τον έχει στο ψηφοδέλτιο για κοινωνικό ρατσισμό και υποκρισία.

«Όσοι μας κάνουν καθημερινά μαθήματα για συμπερίληψη και κατηγορούν εμάς ως ρατσιστές, εμείς τους βλέπουμε να είναι οι πρώτοι που χρησιμοποιούν τον κοινωνικό ρατσισμό και τις ταμπέλες για να χαρακτηρίσουν κόσμο», υπογράμμισε ο Χρίστος Χρίστου.

