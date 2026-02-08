Θα μοιραστεί με τον ΓΓ των ΗΕ τη βούληση του “λαού” του για λύση έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, για την συνάντησή τους στις 11 του μήνα.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γενικό Γραμματέα.

“Θα μοιραστούμε με τον κ. Γκουτέρες τη βούληση του λαού μας για λύση, τις σκέψεις μας για το τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί κλίμα για λύση και τις απόψεις μας για τη μεθοδολογία που πρέπει να καθοριστεί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή τη φορά”, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης.

Πρόσθεσε ότι “θα προχωρήσουμε όχι μέσω χειριστικών προσπαθειών και κατηγοριών στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση, μέσω διπλωματίας και διαλόγου, με υπομονή, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα”.

ΚΥΠΕ