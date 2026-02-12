Η επόμενη ημέρα μιας πολιτικής απόφασης είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την απόφαση. Και στο ΑΚΕΛ έσπευσαν αμέσως να καθορίσουν το τοπίο και να μην αφήσουν περιθώρια παρερμηνειών όσον αφορά το πολιτικό διαζύγιο του κόμματος με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Καθόλου τυχαίο το ότι βγήκε μπροστά ο ίδιος ο γενικός γραμματέας του κόμματος, συνεπικουρούμενος από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ, οι οποίοι έριξαν περισσότερο φως στους λόγους που το Πολιτικό Γραφείο κατέληξε στην απόφαση να τεθεί η βουλευτής εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της κυπριακής Αριστεράς.

Πρώτον, στο μικροσκόπιο της απόφασης που έλαβε το ΠΓ του ΑΚΕΛ δεν μπήκαν μόνο οι κινήσεις των τελευταίων μηνών και τα όσα λέγονταν και γράφονταν ως προς το ενδεχόμενο ένταξής της σε άλλη πολιτική δύναμη.

Δεύτερον, είναι εμφανές από τις δηλώσεις Στέφανου Στεφάνου και Γιώργου Κουκουμά ότι βγήκαν από το συρτάρι και σημειώσεις από το παρελθόν, με πιο σημαντική τη στάση που η ίδια τήρησε στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Στάση που η ηγεσία του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι έπληξε εκ των έσω την προσπάθεια του κόμματος για εκλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη και απομάκρυνση της Δεξιάς από την εξουσία.

Είναι εμφανές στην Εζεκία Παπαϊωάννου ότι δεν έχουν καμιά απολύτως πρόθεση να αφήσουν τα πράγματα να ξεφύγουν μετά την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Έχει και η ανοχή τα όριά της…

Ο Στέφανος Στεφάνου μιλώντας χθες το πρωί στον Άστρα -γνωρίζοντας ότι το ακροατήριο του σταθμού είναι κυρίως ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ- υπέδειξε πως το κόμμα ήταν πολύ ανεκτικό όχι μόνο πρόσφατα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια.

Τόνισε ότι δεν μπορεί κάποιος όταν βρίσκεται σε ένα κόμμα, να μιλά με άλλους και να διαφημίζει ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ότι θα έχει και συναντήσεις μαζί τους.

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο κ. Στεφάνου τόνισε: «Αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι, την ώρα που δινόταν η σκληρή μάχη στις προεδρικές εκλογές του 2023, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν ήταν μαζί μας. Ακόμα και τότε, ενώ υπήρχαν αντιδράσεις εντός του κόμματος, εμείς αποφασίσαμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιώργος Κουκουμάς, μιλώντας στον Άλφα: «Δώσαμε το 2023 μια κρίσιμη μάχη για να τερματιστεί η διακυβέρνηση της Δεξιάς στον τόπο. Η Ειρήνη δεν συστρατεύτηκε μαζί μας. Όμως εμείς, παρόλη την πικρία που άφησε σε πάρα πολύ κόσμο τούτη η στάση, είπαμε ότι θα το αφήσουμε πίσω μας, θα αφήσουμε πίσω και άλλες διαφορές που μπορεί να προέκυψαν και θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια για να συνεχιστεί η συνεργασία και εισπράξαμε άρνηση. Τούτη είναι η πραγματικότητα».

Για την Εζεκία Παπαϊωάννου δεν είναι λογικό κάποιος να βρίσκεται σε ένα κόμμα και να μιλά με κάποιο άλλο: «Έχει πει ότι δεν αποκλείει να πάει αλλού και ότι θέλει να συνεχίσει στη Βουλή και αυτό σημαίνει με άλλο κόμμα, πάντως όχι με την Αριστερά, και όταν δεν το αποκλείεις είναι πολιτική τοποθέτηση», είπε ο Γ. Κουκουμάς.

Κατά τον εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ «δεν είναι ούτε έντιμο προς τον κόσμο που σε έχει εκλέξει» να είσαι σε ένα κόμμα «με κάποιες αρχές και να μετακινηθείς αλλού χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο πολιτικά, που έχει άλλες αρχές, πολύ διαφορετικές».

Της φορτώνουν το αδιέξοδο

Από τις χθεσινές τοποθετήσεις που έγιναν δημοσίως από πλευράς ΑΚΕΛ είναι εμφανές ότι το κόμμα φορτώνει στην τέως βουλευτή του την ευθύνη για το αδιέξοδο στην προσπάθεια να βρουν μια νέα οδό συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου από τη στιγμή που η κ. Χαραλαμπίδου όδευε προς το τέλος και της τρίτης της θητείας, ξεκινήσαμε πριν αρκετούς μήνες μια προσπάθεια για να βρούμε έναν τρόπο συνέχισης της συνεργασίας. «Δεν παίρναμε απάντηση όλο αυτό το διάστημα για το τι σκοπεύει να κάνει».

Συμπλήρωσε ότι η κ. Χαραλαμπίδου απέρριψε την πρόταση που της είχαμε κάνει, δεν είχε να αντιπροτείνει κάτι άλλο για τη συνέχιση της συνεργασίας και, την ίδια ώρα, δεν ξεκαθαρίζει κατά πόσο θα κατέβει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με άλλο κόμμα.

Μόλις έξι από τους 56 εξαιρέθηκαν

Σημείο τριβής το όριο των θητειών για όσους εκλέγονται σε πολιτειακά αξιώματα. Επί τούτου στο ΑΚΕΛ δεν έχουν καμιά διάθεση αποδοχής παρερμηνειών γι’ αυτό και υποδεικνύουν μετ’ επιτάσεως το γεγονός ότι από όσους είχαν εκλεχθεί στη Βουλή από το 1990 και μετά μόλις για έξι από τους 65 υπήρξε εξαίρεση, οι άλλοι 59 παρέδωσαν τη σκυτάλη όταν είχαν φτάσει στο όριο των θητειών.

Ο Στ. Στεφάνου εξήγησε ότι το καταστατικό του κόμματος δεν προβλέπει εξαίρεση για την περίπτωση της κ. Χαραλαμπίδου. «Εκεί που υπάρχουν εξαιρέσεις είναι για τον ηγετικό πυρήνα του κόμματος», είπε.

Φεύγει από την προεδρία, όχι από επιτροπές

Το ΑΚΕΛ αποφάσισε και ήδη γνωστοποίησε προς την Πρόεδρο της Βουλής, ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και τη θέση της στην προεδρία της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα την καταλάβει ο Γ. Κουκουμάς.

Απ’ εκεί και πέρα το ΑΚΕΛ αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση όσον αφορά τις άλλες επιτροπές που συμμετέχει η κ. Χαραλαμπίδου.

Ενημέρωσε τη Βουλή ότι μόνο σ’ αυτή τη περίπτωση δεν θα ζητήσει αλλαγή της σύνθεσης άλλων επιτροπών που συμμετέχει η βουλευτής. Επίσης το ΑΚΕΛ αποφάσισε να μη θέσει ούτε και θέμα ως προς τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά σώματα.