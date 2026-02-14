Νομοθέτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ συμμετείχαν σε διακοινοβουλευτική συνάντηση που διοργανώθηκε από την ισραηλινή Κνέσετ. Κοινή διαπίστωση των νομοθετών από τις τέσσερις χώρες είναι πως, καθώς είναι ορατή η αποδυνάμωση του Ιράν, η Τουρκία αναδεικνύεται ως ο κύριος άξονας περιφερειακής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προσπάθεια της Άγκυρας, όπως εκτιμούν οι συμμετέχοντες νομοθέτες, είναι να εκμεταλλευθεί τα στρατηγικά κενά και να τοποθετηθεί ως εγγυητής ασφάλειας της περιοχής. Το πλαίσιο 3+1 αποτελεί, όπως ανέφεραν, μια δημοκρατική, σταθερή και αξιόπιστη πλατφόρμα, κρίσιμη για την ενίσχυση της ασφάλειας, της συνεργασίας και της μακροπρόθεσμης συνεργασίας στην περιοχή.

Τη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Κύπρος – Ελλάδα – Ισραήλ – Ηνωμένες Πολιτείες), ανέδειξε ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χάρης Γεωργιάδης, στην παρέμβασή του σε διακοινοβουλευτική συνάντηση των τεσσάρων χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ.

Η Ανατολική Μεσόγειος, τόνισε, αποτελεί περιοχή καθοριστικής σημασίας, η οποία «είτε θα παράγει εντάσεις, συγκρούσεις και απειλές για τη διεθνή ασφάλεια είτε θα εξελιχθεί σε ζώνη σταθερότητας, επενδύσεων και ενεργειακής διασύνδεσης». Η πορεία που θα ακολουθήσει, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των τριών φιλελεύθερων δημοκρατιών της περιοχής και από τη συνεχή εμπλοκή των ΗΠΑ, οι οποίες συνιστούν τον πυρήνα της εταιρικής σχέσης 3+1. Διευκρίνισε δε, ότι η συνεργασία αυτή δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας, αλλά υπηρετεί κοινά συμφέροντα και κοινές ανησυχίες ασφάλειας.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Γεωργιάδης υπέδειξε ότι η χώρα έχει υποστεί, τα τελευταία είκοσι χρόνια βαθιά μεταμόρφωση, με τον κοσμικό και δυτικό προσανατολισμό της να υποχωρεί έναντι ενός μείγματος αυταρχισμού, ισλαμισμού και εθνικισμού. «Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να προσποιούμαστε ότι αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο εταίρο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η μεταβολή αυτή δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς έχει επηρεάσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος όπως και των κρατικών δομών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη που απολαμβάνει η συνεργασία αυτή εντός Κύπρου, σημειώνοντας ότι τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και η κοινωνία, στηρίζουν με ισχυρή πλειοψηφία τη σύμπραξη με το Ισραήλ και την Ελλάδα, καθώς και το σχήμα 3+1.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, επτά στους δέκα Κύπριους τάσσονται υπέρ της συνεργασίας Ισραήλ- Ελλάδας – Κύπρου, ενώ τέσσερις στους δέκα θεωρούν το Ισραήλ κορυφαίο εταίρο σε ζητήματα ασφάλειας με τις ΗΠΑ στη δεύτερη θέση.

Στη διακοινοβουλευτική συνάντηση μετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Οχάντ Ταλ και Αλόν Σούστερ, συμπρόεδροι της ομάδας Ανατολικής Μεσογείου της Κνέσετ, η οποία χειρίζεται τις σχέσεις του ισραηλινού κοινοβουλίου με την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και προωθεί το σχήμα 3+1, μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης, ο διευθύνων σύμβουλος του Middle East Forum, Γκρεγκ Ρόμαν, καθώς και ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικής από τις τέσσερις χώρες.

Ο Αμερικανός βουλευτής και πρόεδρος της Ελληνοϊσραηλινής Συμμαχίας του Κογκρέσου, Μπραντ Σνάιντερ, τόνισε ότι τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει τη σημασία του πλαισίου 3+1 ως μηχανισμού περιφερειακού συντονισμού και ασφάλειας.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Ράντι Φάιν, αναφέρθηκε στις στρατηγικές προκλήσεις που θέτει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης στη Συρία διαμορφώνεται από τον ρόλο της Τουρκίας», δήλωσε ο Φάιν. «Ο Αμερικανός διπλωμάτης που επιβλέπει τη Συρία, Τομ Μπαράκ, φέρει επίσης την ευθύνη για την Τουρκία, γεγονός που σας λέει κάτι σημαντικό: η Κυβέρνησή μας θεωρεί σαφώς αυτά τα δύο θέατρα ως βαθιά διασυνδεδεμένα».

Ο Οχάντ Ταλ, μέλος της Κνέσετ και συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας EastMed της Κνεσέτ, τόνισε τις βαθιές περιφερειακές αλλαγές από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. «Το Ιράν έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά, οικονομικά και διπλωματικά. Οι αντιπρόσωποί του έχουν πληγεί σκληρά. Η οικονομία του είναι σε ερείπια. Ο λαός του αντιστέκεται ολοένα και περισσότερο στο καθεστώς», δήλωσε ο Tal. Αλλά προειδοποίησε για μια νέα απειλή, την αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας.

«Τα στρατηγικά κενά δεν παραμένουν κενά», εξήγησε ο Ταλ. «Η Τουρκία τοποθετείται ως κεντρικός προστάτης ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κινημάτων, ιδίως εκείνων που είναι ευθυγραμμισμένα με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς, παρέχει πολιτική νομιμότητα και διπλωματική προστασία και επιδιώκει επιρροή στη Γάζα. Ταυτόχρονα, η Τουρκία επεκτείνει το στρατιωτικό και πολιτικό της αποτύπωμα σε όλη τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κέρας της Αφρικής».