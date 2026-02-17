Η Νομική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε έφεση και να καταχωρίσει την υπόθεση στο Εφετείο, μετά την απόφαση του Κακουργιοδικείου για την πολύκροτη υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων και του Al Jazeera, από την οποία αθωώθηκαν σήμερα 17/02 οι Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάνης.

Μιλώντας στον ANT1, ο δικηγόρος Ανδρέας Χρίστου ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο Εφετείο, εφόσον, μετά από ενδελεχή μελέτη της απόφασης, διαπιστωθούν νομικά σφάλματα ή εσφαλμένη αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών από το δικαστήριο.

Όπως σημείωσε, η απόφαση του Κακουργιοδικείου θα εξεταστεί διεξοδικά από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα αξιολογήσει το σκεπτικό που οδήγησε στην αθώωση των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν βάσιμα νομικά ζητήματα, δεν αποκλείεται η καταχώριση έφεσης.

Η τελική στάση της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής νομικής αξιολόγησης, η οποία θα κρίνει τα επόμενα βήματα στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Δείτε την παρέμβαση του