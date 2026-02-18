Στο πρόσφατο άρθρο της για το Κυπριακό η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχε επικαλεστεί τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου ως έναν από τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια στο Κυπριακό. Μία εβδομάδα μετά, στην Κολομβία διεξάγονται προεδρικές εκλογές στις οποίες η Ολγκίν έχει ήδη αναμιχθεί στο επιτελείο του Σέρχιο Φαχάρντο.

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα στο άρθρο της έβαλε στο κάδρο των αρνητικών επιπτώσεων για το Κυπριακό την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις βουλευτικές εκλογές του Μάη, καθώς και το ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στον Τουφάν Έρχιουρμαν. Δεν έκανε όμως καμιά αναφορά στις εκλογές που έχει να τρέξει στη χώρα της και οι οποίες θα την κρατούν απασχολημένη μέχρι και το τέλος του Μάη.

Στη σχετική της αναφορά για την «έντονη δραστηριότητα στο νησί» σημειώνει και τα εξής: «Τον Μάιο έρχονται βουλευτικές εκλογές, οι οποίες δημιουργούν ένα πολιτικό μομέντουμ που περιορίζει την πιθανότητα για σημαντικές αλλαγές». Σε άλλο σημείο του άρθρου της η Ολγκίν υποστηρίζει ότι οι δύο ηγέτες χρειάζονται τον χρόνο τους για να ετοιμάσουν ιδέες.

Τρέχει para su pareja…

Στις αρχές Ιανουαρίου, λίγο πριν το ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο, ο Σέρχιο Φαχάρντο, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές τις 31ης Μαΐου στην Κολομβία, ανακοίνωνε και επίσημα ότι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα ενταχθεί στο επιτελείο του, αναλαμβάνοντας ρόλου συμβούλου σε θέματα διπλωματίας και διεθνών σχέσεων. Επίσης ανέφερε ότι η Ολγκίν θα ηγηθεί των επισκέψεων σε διάφορα σημεία της χώρας και θα συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων στο κυβερνητικό πρόγραμμά του.

Η ίδια η Ολγκίν σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι η εμπλοκή της στον προεκλογικό πηγάζει από τη βαθιά ανησυχία της για την πολιτική πόλωση στην Κολομβία.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το κανάλι Noticias Caracol πρόβαλλε βίντεο με τους Φαχάρντο και Ολγκίν μαζί. Σύμφωνα με το Noticias Caracol, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι η σύντροφος «su pareja» του Σέρχιο Φαχάρντο, υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσωπική του σχέση ήταν και ένας από τους λόγους που η πρώην υπουργός της Κολομβίας αποφάσισε να ενταχθεί και επίσημα στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι δημοσκοπήσεις στην Κολομβία δείχνουν τον Φαχάρντο να είναι ψηλά στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.

Κάλεσε τις επιτροπές στο Λονδίνο

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αν και βρισκόταν πολύ πρόσφατα στην Κύπρο επέλεξε το Λονδίνο για να προσκαλέσει τους συμπροέδρους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το οποίο επικαλείται αρμόδια πηγή, οι συμπρόεδροι θα έχουν συναντήσεις από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή στο Λονδίνο «για γενική ανταλλαγή απόψεων και άντληση μαθημάτων από τη μέχρι τώρα εμπειρία», ενώ στο άρθρο της, είχε εκφράσει την ελπίδα να οργανώσει περισσότερες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον.

Στο ίδιο άρθρο, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες προτίθεται να συνεχίσει να προωθεί την προσέγγιση μεταξύ βασικών ομάδων και από τις δύο κοινότητες, όπως έγινε με τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Αμμάν τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και με μια ομάδα εξεχόντων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ακαδημαϊκών στην Πάφο πριν από λίγες εβδομάδες.