Την παύση ή την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου ζητούν στο ΑΚΕΛ μέσω δήλωσης του Εκπροσώπου Τύπου του Κόμματος, Γιώργου Κουκουμά, αναφέροντας ως παράδειγμα τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, το υδατικό πρόβλημα και την κρίση με τον αφθώδη πυρετό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, μέσω ανακοίνωσης, αναφέρει ότι «Η αλυσίδα των αποτυχιών και η ανικανότητα σε όλο το πεδίο της ευθύνης της ζημιώνει τον τόπο».

«Το περασμένο καλοκαίρι, οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό άφησαν την μεγαλύτερη πύρινη καταστροφή στα χρονικά του κράτους, αλλά κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη για την τραγική διαχείριση», αναφέρει ο κύριος Κουκουμά.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, προσθέτει πως «το υδατικό, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, αφού ούτε σχεδιασμός, ούτε έργα έγιναν, με αποτέλεσμα να επίκεινται περικοπές στο νερό.

Τώρα, ο αφθώδης πυρετός εξελίχθηκε σε κρίση και η κτηνοτροφία της χώρας δέχεται ένα πρωτόγνωρο πλήγμα αφού δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα. Ωστόσο, κάθε φορά η Υπουργός -και η κυβέρνηση- όχι μόνο δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε όλους τους άλλους. Όπως τώρα που τα ρίχνει στους κτηνοτρόφους, στους ανθρώπους δηλαδή που αυτές τις ώρες χάνουν το βιός τους και τους κόπους μιας ζωής».

«Διερωτόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί η Υπουργός αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Κουκουμά.