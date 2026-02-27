«Οι Τούρκοι στρατιώτες είναι η εγγύηση του τουρκοκυπριακού λαού και θα συνεχίσουν για πάντα να είναι παρόντες στην τδβκ» δήλωσε – αναφερόμενος στο ψευδοκράτος – ο «πρόεδρος» της «βουλής», Ζιγιά Οζτουρκλέρ. Μιλώντας στο δείπνο ιφτάρ που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με οικοδεσπότη τον Πρόεδρό της Νουμάν Κουρτουλμούς, ο Οζτούρκλερ είπε ότι υπάρχουν «άρρηκτοι και ακλόνητοι δεσμοί» μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους.

«Εμείς είμαστε οι απόγονοι των ίδιων προγόνων που κατάφεραν να γελάσουν μαζί, να κλάψουν μαζί, να έχουν κοινό πεπρωμένο και κοινές χαρές. Είμαστε το άρρηκτο τουρκικό έθνος που έχει συγκεντρωθεί γύρω από την ίδια γλώσσα, φυλή, πνευματικότητα και θρησκεία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Οτζουρκλέρ, στην τελευταία ομιλία του από τα κατεχόμενα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει το μήνυμα ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν βάδισε και δεν θα βαδίσει ποτέ μόνος του αυτό το δρόμο».

«Εμείς είμαστε αυτοί που υπερασπιστήκαμε αυτά τα εδάφη με τον αγώνα της μητέρας πατρίδας της Τουρκικής Δημοκρατίας και των Μεχμετζίκ (Τούρκων στρατιωτών) και των μουτζαχεντίν και είμαστε αυτοί που υπερασπιζόμαστε αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά» είπε και αναφέρθηκε σε δηλώσεις αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας με το αίτημα για αποχώρηση των Τούρκων στρατιωτών από το νησί.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η παροχή εγγυήσεων της Τουρκίας και η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί «δεν τίθενται ποτέ προς συζήτηση». Οι Τούρκοι στρατιώτες, συνέχισε είναι «η εγγύηση του τουρκοκυπριακού λαού και θα συνεχίσουν για πάντα να υπάρχουν στην τδβκ. Εμείς πάντα και παντού θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε και τη σημαία της μητέρας πατρίδας μας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, και τη σημαία της τδβκ», είπε.

ΚΥΠΕ