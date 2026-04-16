Ο έφηβος που άνοιξε πυρ και σκότωσε εννέα άτομα σε ένα τουρκικό σχολείο την Τετάρτη είχε αναφερθεί σε έναν Αμερικανό μαζικό δολοφόνο με μια φωτογραφία στο προφίλ του στο WhatsApp, ανακοίνωσε η αστυνομία την Πέμπτη.

«Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι ο δράστης είχε χρησιμοποιήσει μια εικόνα στο προφίλ του στο WhatsApp που αναφερόταν στον Έλιοτ Ρότζερ», ανέφερε η τουρκική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ρότζερ, ένας 22χρονος Αμερικανός, δολοφόνησε έξι άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στην Καλιφόρνια το 2014, έχοντας εκφράσει την απογοήτευσή του για την παρθενιά του και για το γεγονός ότι οι γυναίκες τον απόρριπταν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί επιβεβαίωσε τον θάνατο εννέα ατόμων, ενώ 13 τραυματίστηκαν – έξι βρίσκονται στην εντατική, τρεις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Περιέγραψε τον δράστη ως «μαθητή της όγδοης τάξης, ηλικίας 14 ετών».

«Ένας μαθητής ήρθε στο σχολείο με όπλα που πιστεύουμε ότι ανήκαν στον πατέρα του, μέσα στο σακίδιό του. Μπήκε σε δύο αίθουσες και άνοιξε πυρ τυχαία, προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλουέρ.

Ο Ουνλούερ είπε ότι ο δράστης ήταν γιος πρώην αστυνομικού, οπλισμένος με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες. Πέθανε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Αυτοπυροβολήθηκε. Δεν είναι ακόμη σαφές αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή συνέβη εν μέσω του χάους», είπε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα του δράστη, Ουγκούρ Μερσίνλι, και τη μητέρα του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η επίθεση στην νότια επαρχία Καχραμανμαράς έλαβε χώρα μια μέρα μετά την επίθεση ενός πρώην μαθητή που άνοιξε πυρ με καραμπίνα στο πρώην γυμνάσιό του στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης CHP, Οζγκούρ Οζέλ, ζήτησε την εφαρμογή ευρύτερων μέτρων ασφαλείας.

«Σε αυτό το σημείο, είναι σαφές ότι η βία στα σχολεία δεν μπορεί πλέον να εξηγηθεί ως μεμονωμένα περιστατικά», έγραψε στο X.

«Το ζήτημα αυτό έχει μετατραπεί σε μια αυξανόμενη και βαθιά ευπάθεια στον τομέα της ασφάλειας», ανέφερε.

Μέτρα όπως η διασφάλιση πλήρους ελέγχου στις εισόδους και τις εξόδους των σχολείων, η αύξηση του αριθμού του προσωπικού ασφαλείας, η ενίσχυση των συστημάτων καμερών, η εντατικοποίηση των περιπολιών της αστυνομίας γύρω από τα σχολεία και η διατήρηση έτοιμων σχεδίων έκτακτης ανάγκης είναι πλέον απαραίτητα, πρόσθεσε.

«Η ασφάλεια των σχολείων έχει ανατεθεί στο κράτος μας. Καμία αμέλεια ή παράλειψη σε αυτό το θέμα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί», δήλωσε ο Οζέλ.

Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2026

Οι πυροβολισμοί σε σχολεία στην Τουρκία ήταν σπάνιοι μέχρι αυτή την εβδομάδα. Τον Μάιο του 2024, ένας πρώην μαθητής σκότωσε με πυροβόλο όπλο τον διευθυντή ενός ιδιωτικού γυμνασίου στην Κωνσταντινούπολη, πέντε μήνες μετά την αποβολή του.

Η Τουρκία έχει αυστηρούς νόμους για τα όπλα, οι οποίοι απαιτούν άδεια, καταχώριση, έλεγχο ψυχικής υγείας και ποινικού μητρώου, καθώς και αυστηρές ποινές για παράνομη κατοχή.

ertnews.gr