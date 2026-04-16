Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα EWA Grow 2026, μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το EIT Food σε συνεργασία με το SocialTech Lab, με στόχο τη στήριξη γυναικών που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2026 και απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές ιδέες πρώιμου σταδίου ή έχουν ιδρύσει νεοφυείς επιχειρήσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Το EIT Food, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), επιδιώκει μέσω της δράσης να ενισχύσει τη γυναικεία παρουσία σε έναν τομέα όπου, όπως επισημαίνεται, οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στην επιχειρηματικότητα και την ηγεσία.

Το πρόγραμμα θα επιλέξει 10 γυναίκες από την Κύπρο, οι οποίες θα ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ομάδα από 12 χώρες. Οι συμμετέχουσες θα έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση, εξειδικευμένη εκπαίδευση, δίκτυο επαφών και οικονομική στήριξη, με στόχο να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προβλέπει εβδομαδιαίο 1:1 mentoring με έμπειρους επαγγελματίες, περισσότερες από 20 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, ηγεσίας και αγροδιατροφής, καθώς και πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας του EIT Food. Παράλληλα, οι συμμετέχουσες θα λάβουν οικονομική ενίσχυση έως €1.000 για κάλυψη εξόδων συμμετοχής, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν βραβεία έως €10.000, με τη δεύτερη θέση να λαμβάνει €5.000.

Η πρωτοβουλία εστιάζει σε κρίσιμους τομείς όπως η ανθεκτική γεωργία, η καινοτομία τροφίμων, οι λύσεις κυκλικής οικονομίας, η αγροτεχνολογία και οι ψηφιακές εφαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που διαμένουν στην Κύπρο και είτε αναπτύσσουν επιχειρηματική ιδέα στον αγροδιατροφικό τομέα είτε είναι ιδρύτριες startups πρώιμου σταδίου που έχουν εγγραφεί μέσα στην τελευταία τριετία.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 26 Απριλίου 2026 και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, από τις 13:00 έως τις 14:00, μέσω Zoom, κατά την οποία θα παρουσιαστούν η δομή του προγράμματος, τα οφέλη, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρήσιμες συμβουλές για την ενίσχυση της αίτησης.

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία αίτησης οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το SocialTech Lab.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα EWA Grow 2026 είναι ανοιχτές έως τις 26 Απριλίου 2026 (23:59 CEST) και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://tinyurl.com/ewagrow26

https://us06web.zoom.us/meeting/register/0mBSPTE4TmueECOHfBGkKQ

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ή υποστήριξη για την αίτηση:

📧 hello@socialtechlab.org