Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το πρωί ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της οποίας αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της, παρακολουθώντας στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά στις δυνατότητες που υπάρχουν για τον ανθρωπιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν σενάρια που αφορούν τη διευκόλυνση ασφαλούς εκκένωσης Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και πολιτών τρίτων χωρών, από την περιοχή μέσω της Κύπρου, εφόσον παραστεί ανάγκη.