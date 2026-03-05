Σε λιγότερο από έναν μήνα, ο εκλογικός κατάλογος για τις βουλευτικές εκλογές κλείνει και η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των καλπών έχει ήδη ξεκινήσει. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία παραμένει χαμηλό. Οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο θέτουν επίσης αυτή τη στιγμή τις βουλευτικές εκλογές σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, οι ενδείξεις από το μέχρι τώρα ενδιαφέρον νέων ψηφοφόρων για συμμετοχή στις εκλογές στέλνουν κάποια μηνύματα και χτυπούν καμπανάκι στα κομματικά επιτελεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου είχαν υποβληθεί μόνο 1.871 αιτήσεις για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο από τις 2 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχε γίνει το προηγούμενο κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου. Το διάστημα μέχρι και τις 2 Απριλίου αποτελεί το τελευταίο τρίμηνο για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα μπορεί να γίνει καμία νέα εγγραφή και, ως εκ τούτου, όσοι δεν εγγραφούν δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Σημειώνεται, βέβαια, ότι δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν όλοι οι πολίτες που συμπληρώνουν μέχρι τις 24 Μαΐου, ημέρα των εκλογών, το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για σκοπούς σύγκρισης, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαν εγγραφεί 15.168 νέοι ψηφοφόροι, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2023, το τελευταίο τρίμηνο πριν από τις εκλογές, είχαν εγγραφεί 10.558 νέοι ψηφοφόροι. Για τις εκλογές του Ιουνίου 2024, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές και οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαν εγγραφεί συνολικά 12.868 νέοι ψηφοφόροι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εγγραφές νέων ψηφοφόρων βρίσκονται ακόμη σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Αντίστοιχα χαμηλός είναι και ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στον κατάλογο εξωτερικού. Μέχρι στιγμής, 1.730 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Για να λειτουργήσει, όμως, ένα εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 30 ψηφοφόρων ανά επαρχία. Μέχρι στιγμής, τον αριθμό αυτό για όλες τις επαρχίες έχει καλύψει μόνο η Αθήνα. Μικρός αριθμός ψηφοφόρων υπολείπεται ακόμη για την επαρχία Κερύνειας, καθώς και για τη λειτουργία εκλογικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε συνολικά 13.471 επιστολές προς νέους ψηφοφόρους που είτε συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο από την επομένη των ευρωεκλογών είτε συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με ανακοίνωσή του χθες, υπενθυμίζει ότι στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 2α Απριλίου 2026. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

«Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν επίσης οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν από τις εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026. Επιπρόσθετα, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές».

Διευκρινίζεται επίσης ότι για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.

«Οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των εκλογών».