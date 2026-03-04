Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026 είναι η 02/05/2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή καμία νέα εγγραφή ή τροποποίηση στον εκλογικό κατάλογο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Το ΥΠΕΣ καλεί ιδιαίτερα τους νέους εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους ώστε να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν επίσης οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση εγγραφής θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι διαθέτουν διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Για άτομα ηλικίας έως 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας elections.gov.cy.

Οι έντυπες αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) καθώς και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στα πιο πάνω σημεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ιστοσελίδα των Εκλογών.