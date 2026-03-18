ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Με τη σαφή θέση ότι δεν πρέπει να υπάρξει τεχνητή αναμονή στο Κυπριακό θα προσέλθει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη σημερινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω διεθνών εξελίξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν.

Για τη Λευκωσία, ο καθορισμός της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «είναι ένα σημαντικό γεγονός», όπως εξηγούσαν κυβερνητικοί κύκλοι- ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές εξελίξεις, ο νέος πόλεμος στο Ιράν και το βεβαρημένο πρόγραμμα του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα.

Διευθετήθηκε μετά από επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον περασμένο Φεβρουάριο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει παύση των προσπαθειών στο Κυπριακό. Για τη Λευκωσία, όπως εξήγησαν κυβερνητικές πηγές με τις οποίες ο «Φ» μίλησε, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει κάποια τεχνητή αναμονή.

Αυτό που αναμένεται να μεταφέρει διά ζώσης ο Πρόεδρος στον Αντόνιο Γκουτέρες είναι πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε παύση. Θα εξηγήσει, όπως έπραξε και στην επιστολή του τον Φεβρουάριο, πως ούτε οι βουλευτικές εκλογές ούτε η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελεί παράμετρο που εμποδίζει την πρόοδο στο Κυπριακό.

Αν και αυτή η τοποθέτηση προέκυψε μετά την αναφορά της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι δηλαδή η Προεδρία ΕΕ, οι βουλευτικές εκλογές του Μάη αλλά και η ανάγκη να δοθεί πρόσθετος χρόνος στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, δημιουργεί την ανάγκη κάποιας παύσης, η Λευκωσία ξεκαθαρίζει πως ο ΠτΔ δεν πάει στη συνάντηση για να καταγγείλει τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως σημειώνεται με έμφαση από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ο ίδιος ο ΓΓ ΟΗΕ γνώριζε πολύ καλά από το περασμένο καλοκαίρι, όταν έβαζε χρονικό πλαίσιο για μια νέα πενταμερή, ότι επίκειτο η διαδικασία ανάδειξης νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Ερώτημα που προκύπτει: εφόσον από το καλοκαίρι ο ΓΓ τοποθετούσε την άτυπη πολυμερή ευθύς μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα, γιατί να γίνεται σήμερα επίκληση της ανάγκης να δοθεί χρόνος στον Τουρκοκύπριο ηγέτη;

Κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν επίσης ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα όχι μόνο για να εκθέσει τις θέσεις του, αλλά και για να ακούσει τι έχει να του πει ο Αντόνιο Γκουτέρες, να συζητήσουν τι μεσολάβησε από την τελευταία τους συνάντηση και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Το χρονικό πλαίσιο είναι στενό: η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου. «Πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος που απομένει για τον υφιστάμενο ΓΓ, που είναι και ο καταλληλότερος για να χειριστεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», σημειώνουν κυβερνητικοί κύκλοι, υπενθυμίζοντας πως ήταν ο ίδιος που είχε φέρει το Κυπριακό μέχρι το Κραν Μοντανά και που συνεχίζει να εργάζεται για να επανεκκινήσει η όλη προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στηριζόμενος στη βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα επιμένει στην ανάγκη να γίνει αυτός ο διάλογος προετοιμασίας ανάμεσα στα πέντε μέρη που θα έχει ως βασικό του στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Η Λευκωσία θεωρεί αυτό τον διάλογο αυτονόητο.

Την ίδια ώρα διαφωνεί με λογικές ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και να υπάρξει κατάληξη με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν αποφασιστεί κάτι άλλο. «Δεν είναι ένα θέμα τα ΜΟΕ που πρέπει να τελειώσουν πρώτα και μετά να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στον «Φ» για την επικείμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες.

Παραπέμπουν ταυτόχρονα στην κοινή δήλωση του περασμένου Δεκεμβρίου ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, στην οποία τονίστηκε πως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Μετά τη σημερινή συνάντηση δεν αναμένονται ανακοινώσεις για τη συνέχεια των προσπαθειών στο Κυπριακό. Είναι ξεκάθαρο στη Λευκωσία πως, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο ΓΓ δεν πρόκειται να προβεί σήμερα ή αύριο σε κάποια ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, εκείνο που κρατά η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πως ο Αντόνιο Γκουτέρες διαμηνύει με κάθε ευκαιρία ότι δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά του στο Κυπριακό. Και επ’ αυτού υπάρχει συγχρονισμός βημάτων ανάμεσα σε Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες. Από εκεί και πέρα, η Λευκωσία αναμένει και τους υπόλοιπους να συγχρονίσουν τον βηματισμό τους- πρώτα απ’ όλα τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να κινηθεί εκτός του πλαισίου που έχει καθορίσει η πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Επιστρέφει και συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο

Τη σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις 10 π.μ. ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας σε briefing δημοσιογράφων, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων για τις συναντήσεις που θα έχει στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ άλλων, είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος θα έχει συνάντηση σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει την πολιτική του βούληση για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος θα συναντηθεί, επίσης, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία θα συζητήσει τις περιφερειακές εξελίξεις, το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών υψηλού επιπέδου, «σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων που καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη, αξιόπιστη και αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση».

Σήμερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η δεξαμενή σκέψης European Policy Centre, όπου θα παρουσιάσει το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος θα αναδείξει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη σημασία μιας Ευρώπης που λειτουργεί με ενότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, θα υπογραμμίσει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις, το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων, ενώ θα την ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες που καταβάλλουμε επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη συνέχεια στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ο ηγέτης του κράτους-μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί θεσμική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κοινωνικών εταίρων για θέματα εργοδοτικά και οικονομικά.