ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Κύπρος απέδειξε στην πράξη ότι η ευρωπαϊκή αυτονομία είναι τόσο εφικτή όσο και πραγματική, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε κατά την ομιλία του ότι «η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στην περιοχή». Όπως ανέφερε ο ΠτΔ «είχαμε ένα μεμονωμένο, απομονωμένο περιστατικό με ένα drone στις βρετανικές βάσεις».

Αναφερόμενος στη βοήθεια που είχαν στείλει εταίροι της Κύπρου αμέσως μετά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τη χαρακτήρισε ως ιστορική: «Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες αντέδρασαν αμέσως θετικά στο αίτημά μου και ανέπτυξαν μέσα και προσωπικό για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Κύπρου. Οι Κύπριοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την πράξη γενναίας αλληλεγγύης – τους συγκίνησε βαθιά».

Ουσιαστικά, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «μπορεί να μην ενεργοποιήσαμε το άρθρο 42.7 – το οποίο ορίζει ότι εάν ένα κράτος μέλος είναι θύμα ένοπλης επιθετικής ενέργειας στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια και συνδρομή – αλλά η Κύπρος ουσιαστικά το δοκίμασε. Και μάλιστα με επιτυχία. Και αυτό μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο για την Ένωσή μας».

Και συνέχισε: «Η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες, έδωσε σάρκα και οστά στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7. Και αυτή η δράση ενσάρκωσε επίσης τη βασική αρχή ότι η ασφάλεια ενός κράτους μέλους είναι αδιαχώριστη από την ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της. Ότι όταν ένα κράτος μέλος δέχεται επίθεση, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Κύπρος «κατανοεί καλύτερα από τους περισσότερους τι διακυβεύεται – τι σημαίνει στην πράξη η έλλειψη ασφάλειας, πόσο απαραίτητες είναι η συνεργασία και η διπλωματία, και γιατί η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Περαιτέρω ξεκαθάρισε πως «ο μακροχρόνιος ρόλος της Κύπρου είναι ανθρωπιστικός. Ως ασφαλές καταφύγιο. Πάντα μέρος της λύσης, ποτέ μέρος του προβλήματος». Κάνοντας παράλληλα αναφορά στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, το οποίο στοχεύει στο να φέρει σε επαφή Ευρωπαίους η

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία ΕΕ ο ΠτΔ σημείωσε πως «για την Κύπρο, η Προεδρία αποτελεί πάνω απ’ όλα μια ευκαιρία», για «να δώσει ουσία στην ευρωπαϊκή αυτονομία».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε και τα εξής:

«Ως Προεδρία του Συμβουλίου προχωρήσαμε επίσης στην έγκριση των εθνικών σχεδίων των κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE».

«Εργαζόμαστε εντατικά για την ολοκλήρωση του συνολικού πακέτου για την αμυντική ετοιμότητα και για την επίτευξη γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνα) του Ιουνίου σχετικά με το πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής στάσης της Ευρώπης μέσω της αντιμετώπισης των ρυθμιστικών, υποδομικών και δυναμικών εμποδίων που επιβραδύνουν τις διασυνοριακές στρατιωτικές μεταφορές. Η δυνατότητα ταχείας και αποφασιστικής ανάπτυξης δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά όταν η αλληλεγγύη πρέπει να μετατραπεί σε δράση».

Όλα αυτά, υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι βήματα που «μας φέρνουν πιο κοντά στο να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι πραγματικά σε θέση να δώσει πρακτικό νόημα στο άρθρο 42 παράγραφος 7 όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία».

Όσον αφορά το κεφάλαιο της διεύρυνσης της ΕΕ ο ΠτΔ το χαρακτήρισε ως «το πιο επιτυχημένο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης για την προώθηση της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ευημερίας σε ολόκληρη την ήπειρο».

Είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο Διακυβερνητικές Διασκέψεις για το Μαυροβούνιο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σύσταση της ειδικής ομάδας εργασίας με σκοπό τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Επίσης, προχωρούν οι εργασίες για τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων αναφοράς για την Αλβανία, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για το κλείσιμο των πρώτων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η προετοιμασία των εργασιών για την Ουκρανία και τη Μολδαβία προχωρά με γοργούς ρυθμούς – αργότερα αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν άτυπες υπουργικές συναντήσεις υπό την Προεδρία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών σε πολυάριθμους τομείς.