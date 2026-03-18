Η εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκριση της Ισπανίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράστηκε την Τετάρτη κατά τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα με την νέα Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

«Με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα σήμερα στο γραφείο μου τη νέα Πρέσβη της Ισπανίας στην Κύπρο Mercedes Alonso Frayle», αναφέρει ο Υπουργός Άμυνας.

«Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκριση της Ισπανίας και την αποστολή της φρεγάτας «Cristóbal Colón» στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει.

— Vasilis Palmas (@PalmasVasilis) March 18, 2026

ΚΥΠΕ