Η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ που θα εδρεύει στην βάση, καθώς και η πορεία υλοποίησης της βελτίωσης των υποδομών της, ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης σήμερα το απόγευμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από τη Διοίκηση της Βάσης για τις εργασίες αναφορικά με την επέκταση και αναβάθμιση της, καθώς και την δημιουργία του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στα τέλη του μήνα.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση του Περιφερειακού Κέντρου αποτελεί προϊόν συστηματικής συνεργασίας για την υλοποίηση πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Η δημιουργία του Κέντρου θα αναδείξει για άλλη μια φορά τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας την περιφερειακό κόμβο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά την επίσκεψη του στην αεροπορική Βάση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδευόταν από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και υπηρεσιακούς παράγοντες.