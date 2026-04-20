Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιέρ Λακρουά, βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να κατοπτεύσει την κατάσταση κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης και ειδικότερα στην περιοχή της Πύλας. Η αποστολή Λακρουά κρίθηκε αναγκαία καθώς η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εντοπίζει συστηματική προσπάθεια εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος να αλλάξει το στάτους εντός της Νεκρής Ζώνης στην περιοχή της Πύλας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Τι έρχεται να δει

Η επίσκεψη Λακρουά στο νησί προέκυψε μετά τις τελευταίες προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως σοβαρές μέσα από τις ενέργειες και τις αναφορές της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Έρχεται να αξιολογήσει επί τόπου μια κατάσταση που έχει ήδη φθάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν έχει ακόμα αποκλιμακωθεί ούτε επέστρεψε στα προηγούμενα επίπεδα.

Πέραν της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές με εκπροσώπους και των δύο πλευρών, με την ηγεσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με μέλη της διπλωματικής κοινότητας και με εκπροσώπους νεολαίας. Θα συμμετάσχει επίσης στην έναρξη της φωτογραφικής έκθεσης «Through Her Lens», που αναδεικνύει τον ρόλο των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρίσκεται ο ρόλος της ειρηνευτικής δύναμης στη διατήρηση της σταθερότητας, στη διευκόλυνση του διαλόγου και στην πρόληψη των εντάσεων εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης. Διατύπωση που, αφ’ εαυτής, λέει πολλά για το τι συμβαίνει στο έδαφος. Στη συνέχεια, ο κ. Λακρουά θα μεταβεί στην Ελβετία, όπου θα έχει επαφές με ελβετικές αρχές και θα συμμετάσχει στη Διεθνή Συνάντηση για τη Δράση κατά των Ναρκών στη Γενεύη.

Το «μοτίβο» που ανησυχεί τον ΟΗΕ

Από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ παρακολουθεί με εντεινόμενη ανησυχία αυτό που περιγράφει ως «μοτίβο αυξανόμενων περιορισμών» στο οροπέδιο της Πύλας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή «Πλάτη» της Πύλας, το στάτους της οποίας αμφισβητεί το κατοχικό καθεστώς, «αστυνομικές» δυνάμεις έχουν σταδιακά ενισχύσει την παρουσία τους, τοποθετώντας στατικά οχήματα σε βασικά σημεία πρόσβασης εντός της ζώνης ελέγχου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Παράλληλα, επιστρατεύουν «σκληρότερη ρητορική», ισχυριζόμενες ότι η εν λόγω περιοχή «δεν βρίσκεται εντός της ουδέτερης ζώνης» – αμφισβητώντας έτσι ευθέως την εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα του ΟΗΕ.

Από τις αρχές Απριλίου, η συχνότητα των παρεμβάσεων «επιβολής τάξης» έχει αυξηθεί περαιτέρω. Η κατοχή έφθασε μάλιστα να παραβιάσει ανοιχτά τη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πλάτη, βόρεια της Πύλας, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας ένταση την Τετάρτη. Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν ότι επί του παρόντος επικρατεί ηρεμία στην περιοχή, την οποία παρακολουθούν σε συνεχή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη.

«Περιορισμένα αποτελέσματα»

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ εκτιμά ότι ο στόχος της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι σαφής: να «ελεγχθεί η περιοχή, να ρυθμιστεί η πρόσβαση και τελικώς να εδραιωθεί η παρουσία» της. Οι επαφές με τις αρχές στα κατεχόμενα για αποκατάσταση του status quo ante και την αποφυγή μονομερών ενεργειών που «αμφισβητούν την ακεραιότητα της ουδέτερης ζώνης» έχουν, όπως παραδέχεται η ίδια η ειρηνευτική δύναμη, «αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα».

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με παράλληλη υποστήριξη από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ως επιχειρησιακή απάντηση, η Αποστολή έχει ενισχύσει την παρουσία της στο πλατό, αυξήσει τις περιπολίες και εγκαταστήσει σταθερές θέσεις στα σημεία όπου εντοπίζονται τουρκοκυπριακές περίπολοι.

Απομένει να διαφανεί εάν η εσπευσμένη κάθοδος Λακρουά στο νησί θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα επί του εδάφους. Γιατί οι διαβουλεύσεις που έγιναν μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα, ούτε έπεισαν την Άγκυρα να σεβαστεί τα συμφωνηθέντα.