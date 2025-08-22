Την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό, εξέφρασε εκ νέου η η σύζυγος του Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών της Ε.Ε. Κώστα Καδή, Μαρίνα Μιχαηλίδου Καδή. Σε ανάρτησή της στο Χ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στέκεται δίπλα «σε αυτούς που υποφέρουν, για χρόνια τώρα, σιωπηλοί».

«Στέκομαι δίπλα στους πρόσφυγες και στους κατατρεγμένους. Και αυτούς που ορθώνουν το ανάστημά τους, μπροστά στους δυνατούς της γης. Στέκομαι δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης και δίπλα σε κάθε λαό που αιμορραγεί», γράφει στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η κ. Μιχαηλίδου Καδή, δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς τον πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, καταδικάζοντας τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτούσια η ανάρτηση

Είμαι γυναίκα της Κύπρου και έχω φωνή.

Στέκομαι δίπλα σε αυτούς που υποφέρουν, για χρόνια τώρα, σιωπηλοί.

Στέκομαι δίπλα σε αυτούς που περπατούν για ώρες στον ήλιο, ψάχνοντας ένα κομμάτι ψωμί.

Στέκομαι δίπλα στους πρόσφυγες και στους κατατρεγμένους

Και αυτούς που ορθώνουν το ανάστημά τους, μπροστά στους δυνατούς της γης.

Στέκομαι δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης και δίπλα σε κάθε λαό που αιμορραγεί.

Όσο κι αν χτυπάτε τη γροθιά σας στον τοίχο,

Όσο κι αν με τιμωρείτε με τη σιωπή,

Δεν θα μου κλείσετε το στόμα.

Είμαι γυναίκα της Κύπρου και έχω φωνή!