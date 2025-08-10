Ανοιχτή επιστολή προς τον πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, απηύθυνε μέσω ανάρτησής της στο Χ, η σύζυγος του Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών της Ε.Ε. Κώστα Καδή, Μαριάννα Μιχαηλίδου Καδή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και καταδικάζοντας τον πόλεμο στη Γάζα.

Η κ. Μιχαηλίδου Καδή αναφέρεται με θλίψη στις εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών και, λίγο πριν από την ανακοίνωση για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις, δηλώνει πως, ως μητέρα και συγγραφέας παιδικών ιστοριών για την ειρήνη, δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι η αντίθεση στον πόλεμο και τη γενοκτονία μπορεί να θεωρείται αμφιλεγόμενη.

Στην επιστολή της, συνδέει την κυπριακή εμπειρία προσφυγιάς και κατοχής με το δράμα των Παλαιστινίων, αναφερόμενη στις προσωπικές μνήμες της οικογένειάς της από την Αμμόχωστο και τις τραγικές μέρες του 1974. Τονίζει ότι, αν και καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πόνος δεν δικαιολογεί τον αδιάκριτο βομβαρδισμό αμάχων, τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και την καταστροφή υποδομών ζωτικής σημασίας στη Γάζα.

Παρομοιάζει τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας με την αδράνεια απέναντι στο Ολοκαύτωμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μιλάμε για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο σε επετείους ή βιβλία, αλλά και μπροστά σε σύγχρονες τραγωδίες.

Δηλώνει βέβαιη ότι η κυπριακή κοινωνία αναγνωρίζει το δράμα των Παλαιστινίων, έστω κι αν παραμένει σιωπηλή.

«Κι όταν ακούτε φωνές να μιλούν για «οικονομικά συμφέροντα» και «αναπτύξεις», βάζοντας το οικονομικό κέρδος πάνω από το ανθρώπινο δράμα, να ξέρετε πως δεν εκφράζουν την πλειοψηφία της Κυπριακής κοινωνίας. Λυπάμαι βαθιά για όσα βιώνει ο λαός σας και αν σας αφήσαμε να νιώσετε μόνοι», προσθέτει.

«Δεν είστε μόνοι», αναφέρει, κλείνοντας με την καταδίκη του πολέμου και την υποστήριξη στην ειρήνη «για την Κύπρο, την Παλαιστίνη και όλα τα μέρη της γης».

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση