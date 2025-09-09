Ιδιαίτερα έντονος κατά του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, εμφανίστηκε στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ο βουλευτής Πάφου, Χρύσανθος Σαββίδης. Κατέκρινε τον δήμαρχο για ενέργειές του όσον αφορά ζητήματα εκπαιδευτικά στην Πάφο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “βάζει τρικλοποδιές”.

Απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας, ο κ. Σαββίδης τη ρώτησε: “Ως πότε θα ανέχεστε τον Φαίδωνα να σας βάζει τρικλοποδιές; Εγώ δε θα τον ανεχόμουν. Μα ποιος είναι ο Φαίδωνας; Πρόεδρος; Κυβερνήτης; Συγκυβερνήτης; Είναι δήμαρχος μιας πόλης. Βάλτε τον σε τάξη”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββίδης, αναφέροντας παρεμβάσεις του Φαίδωνος σε διαδικασίες που αφορούν σχολεία στην Πάφο. Συνέχισε, λέγοντας πως ο δήμαρχος προχώρησε σε αλλαγή χρήσης χώρου για “να φτιάξει ο ίδιος σχολείο για να το δώσει σε ιδιώτη και να μας πει πως το έκανε ο ίδιος”.

ΛΙΑ