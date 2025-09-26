Πολυδιάστατη και στοχευμένη υπήρξε η παρουσία της Πρώτης Κυρίας της Κύπρου, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη, με την ευκαιρία της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μία από τις πλέον συγκινητικές και συμβολικές στιγμές της επίσκεψής της ήταν η παρουσία της στο ομογενειακό Cathedral School, όπου η Πρώτη Κυρία συνομίλησε με μαθητές ελληνικής καταγωγής και με τους εκπαιδευτικούς που κρατούν ζωντανή τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία του Ελληνισμού στη Διασπορά. Οι μαθητές την υποδέχθηκαν ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο και τραγουδώντας το “Άξιον Εστί”, προσφέροντας μια συγκινητική απόδειξη ότι οι δεσμοί με την πατρίδα παραμένουν αναλλοίωτοι.

Μέσα από τον διάλογο, η κα Καρσερά τόνισε τη σημασία της παιδείας ως θεμέλιο για τη διατήρηση της ταυτότητας, ενώ αναγνώρισε τον πολύτιμο ρόλο των εκπαιδευτικών της ομογένειας ως θεματοφύλακες της γλώσσας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών του Ελληνισμού στη Διασπορά.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συνάντησή της με τη διακεκριμένη αρχαιολόγο και καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών του NYU, Joan Breton Connelly, η οποία ηγείται των αρχαιολογικών ανασκαφών στη Γερόνησο της Πάφου εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η Πρώτη Κυρία εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη συνεχή στήριξη και υπογράμμισε την αξία της πολιτιστικής διπλωματίας ως εργαλείου ενίσχυσης των διεθνών συμμαχιών της Κύπρου. Η καθηγήτρια Connelly, η οποία έχει τιμηθεί ως επίτιμη δημότης της πόλης της Πάφου, αποτελεί σταθερό σύμμαχο της Κύπρου στον αγώνα για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς και έχει συμβάλει ενεργά στη συμφωνία Κύπρου–ΗΠΑ για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε στοχευμένες επαφές με την οργανωμένη κυπριακή ομογένεια, με σκοπό την ενίσχυση της συνδρομής της σε κοινωνικά προγράμματα της Κύπρου.

Ως επίτιμη πρόεδρος του Cyprus Children’s Fund και παράλληλα πρόεδρος του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η Πρώτη Κυρία προωθεί πρωτοβουλίες που αγγίζουν τον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής στην Κύπρο: τη στήριξη παιδιών, οικογενειών σε ανάγκη και ευάλωτων ομάδων.

Κατά τις επαφές της με εκπροσώπους κυπριακών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της φιλανθρωπικής δράσης του Cyprus Children’s Fund, αλλά και νέες συνέργειες για την ενίσχυση κοινωνικών προγραμμάτων στην Κύπρο. Οι επαφές με το Cyprus Children’s Fund θα συνεχιστούν και στην Κύπρο, με νέα συνάντηση εντός Οκτωβρίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η συμμετοχή της κας Χριστοδουλίδη στη δεξίωση που παρέθεσε η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Melania Trump, στο πλαίσιο του Δικτύου Πρώτων Κυριών και Συζύγων Ηγετών του Κόσμου, όπου η Πρώτη Κυρία της Κύπρου διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και επαφές.

Ο ενεργός ρόλος της Πρώτης Κυρίας εκτιμάται ιδιαίτερα, τόσο από την κυπριακή διασπορά όσο και στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου συζύγων ηγετών, ως ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου. Η εβδομάδα αυτή στη Νέα Υόρκη, με την παρουσία παγκόσμιων ηγετών και των συζύγων τους, αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανάδειξης της ισχύος της “ήπιας διπλωματίας” (soft diplomacy), που βασίζεται στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και πολιτισμικής σύνδεσης.